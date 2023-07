Bouvignes: deux ans après les inondations, toujours des rustines

Il y a deux ans jours pour jour, bon nombre de pavés étaient arrachés. Le projet, confirmé par l’échevin des Travaux Robert Closset: on va les reposer, à l’identique. Reste à savoir quand, la question récurrente de Bouvignois, de plus en plus lassés. En septembre 2022, la représentante d’un collectif intervenait devant le conseil communal, pour souligner que rien n’avance.

Toujours au point mort

En deux années, la situation n’a pas évolué. Là où le torrent est passé, on a colmaté la chaussée avec du bitume. Du provisoire qui dure depuis longtemps. L’échevin des Travaux justifie ces délais par la coordination des impétrants: il y a des travaux à mener en sous-sol. "C’est l’intercommunale Inasep qui gère le dossier", poursuit Robert Closset. Mais de jurer que Bouvignes retrouvera son aspect originel, tout en soulignant que le nécessaire a déjà été fait pour éviter au maximum qu’une telle catastrophe ne se reproduise: curage d’un fossé et de pertuis en amont tandis que durant le dernier chômage de la Meuse, des tonnes de boue ont été retirées de la partie basse des évacuations d’eau, à leur confluent avec le fleuve. Patience donc, avec une remarque au passage: "Les rues de Bouvignes ne sont pas en pire état que certaines autres rues de l’entité".

"Il faut le temps qu’il faut"

Le bourgmestre Thierry Bodlet, quant à lui, expose qu’outre le problème des impétrants et d’un système de coordination de ces derniers "qui marche de temps en temps", les entreprises spécialisées, vu le nombre de catastrophes survenues au même moment en divers endroits de Wallonie, ne peuvent pas être partout en même temps. Et comme les malheurs n’arrivent jamais seuls, entre-temps, le coût des matériaux a explosé. Son résumé: les dossiers sont en cours, mais "il faut le temps qu’il faut".

Quand on se balade à Bouvignes, les habitants croisés sont quant à eux assez amers. L’un d’eux nous sort le bulletin communal de décembre 2022. On y signale que "les travaux devraient commencer vers juin 2023". Un autre nous signale avoir croisé l’ancien bourgmestre, juste après la catastrophe et avant qu’il ne démissionne: "Il m’avait dit qu’il s’était renseigné, que tout serait réparé pour la fin de l’année". L’année 2021.

Porte classée en péril

À Bouvignes, ça râle. Avec une inquiétude particulière des amis du patrimoine. Adossée à l’église la porte classée de La Val (elle date du Moyen Âge), vestige des anciennes fortifications, est déstabilisée depuis la funeste soirée de juillet 2021. L’un de ses murs est éventré. Il a été vaguement étançonné. La porte appartient à la Ville mais pour y entreprendre des travaux, il faut le feu vert de l’administration wallonne du patrimoine. Le bourgmestre Thierry Bodlet nous assure que des réunions avec l’Awap se tiennent. En attendant, le mur éventré risque de se casser la figure, à tout moment.

La lourde gestion de tout ce qui est classé, soupire le mayeur: "Le porche latéral de la collégiale de Dinant est étançonné depuis 17 ans".