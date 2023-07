Ceux qui l’ont imaginée ? Mike Londot, un commerçant et son amie dessinatrice Sylvie Moreau, une Bouvignoise, elle aussi commerçante.

Après beaucoup de dessins et croquis, on a découvert le sympathique résultat: dans une couleur jaune canari, sous forme d’un saxophone stylisé, quatre lettres géantes forment le nom Saxo.

Et les couleurs dinantaises, le bleu et le blanc, qu’en a-t-on fait ? Elles apparaissent sur les baskets de la mascotte, l’honneur est sauf. Dans ces baskets et à l’intérieur de cette mascotte, se trouvait le jeune Gilles Matthys, qui faisait vivre cette dernière, fort applaudie par le public.

"C’est au travers de ce projet, sans doute le plus fou de l’année, que j’exprime à tous ceux qui ont travaillé à cette réalisation la reconnaissance et la gratitude de la Ville de Dinant", a dit, souriant, le bourgmestre Thierry Bodlet.