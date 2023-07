Futurs Intermarché et Aveve à Bouge: le porteur du projet s’attire les foudres d’un riverain qui ne décolère pas

Premier élément avancé par René Smeets: contrairement à ce qu’a déclaré Giuseppe Pignataro, propriétaire du terrain sur lequel le projet est prévu, il n’a pas tenté de faire invalider l’enquête publique qui s’est tenue en mai. "J’ai simplement demandé par recommandé en cours d’enquête qu’on la fasse recommencer. Je maintiens cette requête, affirme-t-il. Les avis officiels précisaient bien que l’ensemble du dossier était téléchargeable sur le site internet de la Ville. Mais force a été de constater que l’étude de mobilité, un document de 31 pages, n’était pas disponible au téléchargement et que rien ne le signalait. Or, dans cette saga de six ans, ce sont les problèmes de mobilité et de sécurité routière qui suscitent le plus d’interrogations."

Coïncidence et délire

Le 23 mai dernier, le bourgmestre Maxime Prévot, la police, Giuseppe Pignataro et quelques riverains se sont vus rue de la Libération pour discuter d’aménagements futurs portant sur la mobilité et la sécurité. "Cette rencontre avait été promise 20 mois plus tôt à la suite des inquiétudes sur les conditions de circulation et de stationnement. Il a donc fallu attendre, mais elle est survenue une heure à peine après la clôture de l’enquête publique. Quelle coïncidence !", observe avec ironie René Smeets. D’après le bourgmestre, elle n’a pas eu lieu plus tôt simplement pour une question d’agenda. "Bien préparée, la réunion s’est déroulée de façon positive, mais, de l’aveu même du mayeur, ses effets ne se feront sentir que dans 18 mois environ", ajoute le riverain obstiné.

Ce jour-là, René Smeets atteste avoir été importuné par Giuseppe Pignataro. "J’ai obtenu du bourgmestre qu’on rouvre immédiatement le petit chemin conduisant de l’arrêt de bus du Night & Day au quartier de l’allée des Fleurs. Ce précieux raccourci avait été condamné par un fil de fer après la pose de câbles électriques, raconte-t-il. Je présume que cela a dû indisposer Giuseppe Pignataro puisque c’est au même endroit qu’il m’attendait dans l’espoir d’alimenter une plainte contre moi déposée le jour même pour menaces diverses, une démarche délirante dans le cadre de sa campagne d’intimidation !" Loin de craindre cette plainte, René Smeets dit même se réjouir que l’affaire se retrouve au tribunal correctionnel pour qu’il puisse y relater en long et en large les "méthodes" de Giuseppe Pignataro qu’il qualifie sans vergogne de "mafieuses".

La Région tranchera

Par ailleurs, René Smeets signale que l’Observatoire du commerce a remis à plusieurs reprises un avis défavorable pour les projets d’Intermarché et d’Aveve. L’organisme consultatif wallon considère en effet que plusieurs critères ne sont pas respectés comme la protection de l’environnement urbain ainsi que la mobilité.

L’Observatoire est convaincu que les chalands se déplaceront vers le site essentiellement en voiture et que les magasins profiteront surtout à une clientèle de passage motorisée, ce qui ne répond pas à une mobilité durable. Vu l’accroissement du charroi induit par le projet, l’organisme émet également des craintes quant au caractère accidentogène d’un développement commercial à cet endroit.

La Ville a quant à elle rendu un avis favorable. L’échevine en charge notamment de l’Urbanisme, Stéphanie Scailquin, précise que la Région est l’autorité compétente pour délivrer (ou non) le permis intégré demandé par NEO SPRL (société de Giuseppe Pignataro). La décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne est attendue dans quelques jours. Si le permis est accordé, les travaux pourraient (enfin) débuter à l’automne. Mais d’ici là, d’autres rebondissements ne sont pas à exclure dans ce dossier décidément très épineux.