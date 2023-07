Province de Namur: le Recyparc mobile est disponible pour les villages

Après l’étude de faisabilité du projet ainsi que l’analyse des besoins des citoyens, le recyparc mobile est arrivé. C’est un beau service gratuit, qui permet de déposer certains déchets au parc à conteneurs. Les catégories qui peuvent être déposées dans ce recyparc mobile sont: les huiles et graisses de friture, les huiles de vidange (moteur) usagées, les piles, les DSM (pots de peinture, solvants, extincteurs, produits phytos, radiographies, filtres à huile), les ampoules économiques, les tubes d’éclairage, les bris de verres plats, les seringues usagées, les détecteurs de fumées, la frigolite, les bouchons de liège, les écrans et petits DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques). Nous avons rencontré le Recyparc à Onhaye, sur la place Collignon. Les Walhérois ont travaille d’une manière originale. Dès la naissance de l’outil, le Conseil consultatif communal des aîné s’est montré preneur. Et cela fonctionne bien: un véhicule des travaux va chercher le recyparc mobile chez BEP-Environnement à Floreffe ; il l’amène à Onhaye, puis à Anthée, Sommière, Weillen et Falaen.

Ce sont des aînés qui ouvrent l’engin, comme on le fait avec un foodtruck: ils le déploient et installent les différentes caisses en plastique, colorées selon les déchets qu’on doit y mettre. La cheffe du Plan de cohésion sociale vient régulièrement saluer les bénévoles.

N’importe qui peut apporter ses petits déchets au Recyparc. Il est bien reçu par une équipe d’aînés souriants et prêts à apporter leur aide.

Le Recyparc s’arrête régulièrement dans l’entité. Environ une par trimestre. Et quand la tournée a été réalisée, il est vidé par le service des Travaux.