Un camp scout décide de dormir à la belle étoile dans un champ. Le groupe se sépare en deux : la majorité s’installe pour dormir à la belle étoile, trois jeunes se lancent de leur coté dans une séance de drift (dérapages), dans un champ voisin, avec une voiture non assurée et non immatriculée.

La voiture s’est finalement retrouvée dans le groupe qui dormait à la belle étoile, et a frôlé plusieurs jeunes. Un garçon de 13 ans, légèrement blessé, a été emmené à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

Le conducteur, âgé de 17 ans, a été privé de liberté et interrogé, puis relâché vers 3 heures du matin ce dimanche. La police a interrogé plusieurs jeunes ainsi que leurs parents.