En vacances en Espagne, le Namurois Frank a vécu un concours de feux d’artifice qui aurait pu virer à la catastrophe: "Mon ami qui protégeait sa fille a été brûlé au bras" (vidéo)

Connu pour être le président de l’Esprit-Spirou, club de supporters du Spirou Charleroi, le Namurois, habitant Saint-Laurent exactement, apprécie les plages de cette petite commune depuis plus de dix ans. Entre amis, ils profitent chaque année de cette fin de juillet pour se reposer entre les dunes et le sable fin, mais pas que!

À lire aussi

En effet, comme chaque année, un grand concours international de feux d’artifice a lieu durant cinq nuits sur les plages de Blanes, juste à côté d’où résident Frank et ses amis. Le concours a son importance et met en scène des artificiers de talent, puisque le grand vainqueur recevra une compensation financière, mais surtout il décrochera la possibilité de participer aux Fêtes de Sant Narcís à Gérone et se verra confier la réalisation du feu d’artifice de ce festival.

L’occasion est donc belle d’en mettre plein la vue aux nombreux, très nombreux (plus de 100 000) touristes présents sur les plages. Sauf que contrairement aux autres années, l’artificier a complètement loupé son coup, et la fête aurait clairement pu virer au drame. Frank était justement présent pour en témoigner. "Ce qui est spectaculaire, c’est que les artificiers tirent généralement depuis les rochers. Cela offre donc des images magnifiques. Sauf qu’ici, l’organisateur s’est visiblement trompé dans ses calculs et plusieurs tirs ont ricoché sur l’eau, pour terminer sa course dans le public."

Et là, plusieurs scènes de chaos commencent à arriver. La peur monte très vite, d’autant que les nombreuses personnes présentes ne savent pas quand les tirs vont se terminer. "On a ressenti qu’à tout moment, des mouvements de panique pouvaient débuter. On avait l’impression de se faire bombarder, décrit Frank Mine. Il y avait une zone de sécurité assez large, mais les artificiers se sont complètement loupés et c’est devenu dangereux."

Pour preuve, une de ses proches a même été touché, tout comme une personne à mobilité réduite juste à côté de lui. "Quand nous nous sommes rendus compte de ce qui était en train d’arriver, nous avons protégé les enfants présents sur place. Une amie a été touchée au bras, tout comme une personne en fauteuil roulant. C’est devenu très impressionnant à vivre, il y a tout de même eu une vingtaine de blessés."

Si, par une chance incroyable, aucune personne n’est décédée, l’artificier a logiquement été disqualifié du concours. "Mais le plus étonnant reste qu’il n’y ait eu aucune excuse de la part de quiconque. Les feux d’artifice reprennent logiquement durant le reste de la semaine, mais l’organisation fait pratiquement comme si rien ne s’était passé" s’étonne le Namurois.

Finalement, hormis quelques petits bobos, plus de peur que de mal pour les différents amis présents sur les plages espagnoles. D’ailleurs, Frank Mine l’assure : il retournera aux feux d’artifice dans le futur. "Ce qui s’est déroulé est un accident. Cela peut arriver n’importe où. Il est important de continuer à profiter d’une telle fête" conclu le Namurois.