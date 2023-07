Festival Esperanzah à Floreffe: préparatifs à J-3 et une annulation

Le ciel floreffois s’annonce chargé ces jeudi et vendredi. Samedi et dimanche s’annoncent plus cléments. Mais on sait aussi que les prévisions peuvent encore fluctuer d’ici là. Quoi qu’il en soit, les organisateurs travaillent en collaboration avec l’Institut royal météorologique (IRM) et un météorologue qui dispose d’une station météo à Floriffoux. "Cela nous permet de suivre l’évolution en temps réel des nuages et des averses, indique Jean-Yves Laffineur, directeur et programmateur d’Esperanzah. Nous avons différents plans prévus qui vont crescendo en fonction des situations qui se dessinent."

En cas d’alerte, un centre de coordination rassemblant les organisateurs, des responsables de la logistique et de la sécurité ainsi que la police et les pompiers est prévu. "Si on doit intervenir, des annonces seront communiquées sur scène, via les réseaux sociaux et notre site internet, poursuit Jean-Yves Laffineur. Des zones de protection pour les festivaliers sont également prêtes si besoin et nous sommes parés s’il devait y avoir une évacuation rapide. Des plans d’évacuation du site seront affichés aux bars et dans les zones névralgiques en cas de fermeture temporaire ou définitive. Chacun sait ce qu’il doit faire." Après une vingtaine d’années passées à l’abbaye de Floreffe, ils en connaissent tous les recoins et sont rodés.

Isha à la place d’Ada Oda

Outre les deux grandes scènes, Futuro (dans le bas du site) et Jardin (en haut), deux autres scènes seront installées, l’une au Village des possibles, et l’autre sous les peupliers. On apprend ce lundi que le groupe Ada Oda annule la suite de sa tournée. Fraîchement atterri dans le paysage musical belge, il devait se produire sur la scène Futuro le dimanche à 15h15. Il est remplacé par le rappeur bruxellois Isha, qui va retourner l’abbaye de Floreffe avec ses mélodies entêtantes et son flow "banger". "Il est passé maître dans l’art de sublimer la tristesse, comme le révèle son dernier album Labrador bleu, une petite perle", indiquent les organisateurs. Cet autre nom hip-hop vient s’ajouter à la présence de B.B. Jacques.

Pour l’heure, les équipes d’Esperanzah s’activent et une énergie positive flotte dans l’air. "On a bien avancé. On sent que tout le monde est prêt et a envie que le festival commence", sourit Jean-Yves Laffineur. Les organisateurs pourront notamment compter sur 800 à 1000 bénévoles à différents postes (accueil, logistique, circulation, propreté, montage, associations du Village des possibles…) Au-delà de la musique, Esperanzah proposera aussi des débats, spectacles, arts de la rue, animations pour enfants, cuisine du monde, etc.

Le festival ne privilégie pas les grosses têtes d’affiche et le revendique. "La raison ? Simplement car nous souhaitons être cohérents avec les valeurs que nous défendons. On constate dans les autres festivals un phénomène de course à la tête d’affiche qui est effrayant. Quand on voit les cachets de certains artistes, ça frôle l’indécence, estime Jean-Yves Laffineur. On refuse d’entrer dans cette logique de croissance ! À travers tout ce qu’on organise et les artistes qu’on invite, on veille à promouvoir une société plus sociale, plus égalitaire et plus écologiste." L’artiste française Pomme par exemple a choisi elle-même de venir à Esperanzah pour ces raisons.

Oser la différence

Avec des artistes comme Naâman (reggae français), La Femme (nouvelle vague du rock français), Jok’Air (rappeur français d’origine ivoirienne), Tiken Jah Fakoly (légende du reggae africain), Trinix (duo français de musique électro), Lila Iké (étoile montante du reggae jamaïcain), Tiiw-Tiiw (chanteur belgo-marocain qui cartonne sur Youtube avec son raï contemporain), Doria (rap féminin actuel), Bianca Costa (Brésilienne au style unique: la bossa trap), Kalika (révélation de la pop française aux textes crus), La Jungle (duo trance rock psychédélique) ou encore Rokia Bamba (DJ activiste afroféministe et queer) pour ne citer qu’eux et elles, le festival continue d’offrir une programmation indépendante, alternative, qui ose la différence.

"Nous aimons proposer des découvertes, parfois très avant-gardistes. Nous faisons également la part belle aux artistes belges, épingle Jean-Yves Laffineur. Une affiche comme celle-là est un défi énorme. Le pari n’est pas gagné car le public apprécie généralement les têtes d’affiche et veut être rassuré dans ses choix. Ici, c’est différent ! Mais des festivaliers nous disent souvent: “On ne connaît pas les artistes mais on sait que ça sera chouette !” Ça nous fait plaisir et c’est là l’essence même de ce que nous souhaitons véhiculer."

Le public a donc de belles pépites à découvrir ! Pour le moment, des pass 4 et 3 jours sont encore disponibles de même que des tickets journaliers. "Ceux du samedi se vendent un peu plus vite", note le directeur. Rendez-vous dès ce jeudi à 18h pour une nocturne de huit heures de musique non-stop sur la scène Futuro.

Infos sur esperanzah.be. Pass 4 jours: 115 €, 3 jours: 100 €. 49 €/jour et 30 € le jeudi. Gratuit jusqu’à 11 ans inclus.

Les coups de coeur du directeur

Même s’il aime tous les artistes, le directeur-programmateur nous a confié ses coups de cœur. Éloi (jeudi à 22h15). «Présentée comme l’avenir de la pop française, elle est d’une fraîcheur extraordinaire!»

Alina Pash (dimanche à 16h30), est une sulfureuse rappeuse électro. «Ça me tenait à cœur d’avoir une artiste ukrainienne, dit-il. Ses sons électro-pop se mêlent à des sonorités balkaniques.» Engagée, elle propose un style audacieux.

Nana Benz du Togo (samedi à 14h45), ce sont trois femmes en mission pour l’émancipation de la femme africaine. Elles s’approprient les harmonies vaudous dans une soul militante et un appel puissant à bouleverser la société patriarcale.

Enfin, Chilly Gonzales (dimanche à 19h), showman canadien déjanté qui joue en peignoir-pantoufles. Sur une soirée, il peut autant offrir un récital au piano qu’un rap lyrique ou se réapproprier un tube de Billie Eilish. «C’est la première fois qu’il vient en festival et il a choisi Esperanzah», se réjouit Jean-Yves Laffineur.