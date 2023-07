Près de 5000 Ravellistes ont découvert Gembloux avec le Beau Vélo

Une boucle d’une trentaine de kilomètres avait été conçue par la Ville et l’office du tourisme Visit Gembloux. Les cyclistes s’étaient donné rendez-vous à Corroy-le-Château pour le départ, avant de se diriger vers le centre de Gembloux via la rue Lucien Petit, afin d’admirer le Beffroi et ses alentours. Après un passage par la faculté Agro-Bio Tech, le peloton a longé la réserve naturelle de l’Escaille pour découvrir le village de Sauvenière et son folklore des Vîs Tchapias.

Puis, direction Lonzée et ses Sorcières, mais aussi son abbaye d’Argenton pour le ravito assuré par le comité des fêtes du village, avec un concert du groupe gembloutois Moss on trees. Après cette petite pause, les Ravelilstes ont repris la route vers Beuzet pour découvrir les fameux escargots de l’Ourchet. Le trajet s’est clôturé par une traversée des campagnes de Ferooz, Bossière et Bothey, avant le retour au point de départ, face au château de Corroy.

Un parcours varié

"Pour réaliser cet itinéraire, on a dû respecter plusieurs paramètres, indiquent la coordinatrice de Visit Gembloux Amandine Couvreur et l’échevin de la Mobilité Gauthier le Bussy. Le trajet devait faire environ 30km. Notre enjeu majeur était de ne jamais traverser la Nationale. Mais le pont situé entre Gembloux et Sauvenière et le tunnel de Beuzet nous ont permis de résoudre la difficulté. Concernant le point de départ, on l’avait d’abord imaginé dans le centre de Gembloux. Mais le terrain faisant office de village d’accueil avec les stands, la scène et les parkings à vélos devait faire l’équivalent de trois terrains de foot. Le choix de la prairie située juste en face du château de Corroy s’est naturellement imposé. Ce château est inscrit au patrimoine exceptionnel de Wallonie. La mise en valeur d’édifices chargés d’histoire était notre priorité. On a réussi à allier patrimoine, campagnes et ville."

De quoi ravir les cyclistes participants. "C’était très varié et j’ai même découvert des lieux que je ne connaissais pas ou très peu, comme l’abbaye d’Argenton", confie une Gembloutoise. "J’ai pris le pli de participer à chaque étape depuis cinq ans et je dois dire que celle-ci faisait partie des plus agréables. Il n’y avait pas trop de côtes, en comparaison aux deux premiers trajets de cet été", témoigne un habitué au t-shirt orange, originaire de Wavre. "Il y avait juste un peu trop de pavés, ajoute un Bruxellois, malgré tout satisfait de l’expérience ."J’ai quand même filmé le trajet avec ma caméra embarquée."

Au total, l’évènement a attiré près de 5000 visiteurs tout au long de la journée. Un joli succès. Notons que Gembloux n’avait plus accueilli le Beau Vélo de RAVeL depuis 19 ans. "On avait envie de faire découvrir ce rassemblement aux Gembloutois qui n’étaient pas là en 2004, mais aussi de mettre un coup de projecteur sur notre commune", conclut Amandine Couvreur de Visit Gembloux.

Marie-Pierre Mouligneau: «Je connaissais quand même un peu Gembloux»

Qui dit Beau Vélo de RAVeL, dit forcément émission de radio et de télévision. Malheureusement, le présentateur phare du programme, Adrien Joveneau, n’était pas de la partie. Ce sont ses collègues de Vivacité, Olivier Colle et Marie-Pierre Mouligneau, qui assuraient l’animation. "J’ai vécu les premières éditions du Beau Vélo avec Adrien, qui est un ami depuis quarante ans", indique l’ancienne présentatrice météo. "Puis, j’ai fait une petite pause, mais je suis ravie de revenir cette année."

L’occasion pour elle d’explorer les moindres recoins du plat pays. "Je connaissais quand même un peu Gembloux, car j’habite du côté de Jodoigne. Mais j’ai adoré parcourir cette Hesbaye agricole, avec ses champs, ses bois, ses abbayes. C’est une région riche en histoire. Cela nous a permis de glisser plein de petites anecdotes tout au long du trajet."

Marie-Pierre Mouligneau a également eu l’occasion de pédaler avec l’actrice cinacienne Laura Sépul, vue dans les séries de la RTBF Attraction, Baraki et Ennemi public. "C’était ma première participation au Beau Vélo et c’était une superbe expérience. À refaire avec plaisir, même si on se serait bien passé de la dernière côte, qui n’était pas évidente. Heureusement, il ne faisait pas caniculaire", confie-t-elle. "C’est vrai que c’était dur en tandem, avec une émetteur de 15 kg sur le dos", ajoute Marie-Pierre Mouligneau. "Cela faisait quinze ans que je n’avais plus manipulé un tel engin. Ce n’est pas toujours facile de trouver l’équilibre. Mais on peut compter sur le soutien des Ravellistes autour de nous. Grâce à eux, on se dépasse !"