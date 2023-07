La grande foule s’est pressée pour admirer des couples, des enfants ou des solitaires parés de costumes colorés et de masques tels qu’on en voit lors du Mardi Gras au carnaval de Venise.

Le cortège passait le long des douves et par les jardins. On se serait cru au Tour de France dans les étapes à montagnes: tout le monde voulait approcher les Vénitiens et se délecter du spectacle au plus près. À tel point que les organisateurs ont à plusieurs reprises insisté, au micro, pour qu’on laisse défiler tranquillement les costumés.

Magie énigmatique

Ce cortège se présentait sous une forme très chic, très paisible. Les dames portaient un éventail ou un bouquet de fleurs, les hommes étaient dotés de cannes ou de sceptres. Tous recelaient un peu de cette magie énigmatique typique du carnaval vénitien.

On a pu voir des acteurs plein de dignité qui savaient, comme à Venise, saluer et tendre la main, aux enfants, par exemple, qui s’en réjouissaient.

Un marché artisanal et des concerts complétaient la manifestation. Dans la salle de la fauconnerie, on a pu entendre des instruments tels que la viole de gambe, la flûte chinoise ou la guitare baroque. Le répertoire visitait des œuvres italiennes, françaises, écossaises, chiliennes et chinoises des XVIIe et XVIIIe siècles, sous la projection d’anciennes plaques de lanterne magique.