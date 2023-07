Il succède à un Bouvignois, Pascal Saint-Amand. L’intronisation du nouveau roi s’est déroulée au cours de la messe chantée de ce dernier dimanche, animée par les Veneurs de la Meuse ainsi que par Marier Léonard (violon) et Dominique Colmant (chantre-organiste).

Deux autres confréries dinantaises, folkloriques celles-là, assistaient à la cérémonie: les Quarteniers de la flamiche et les Joyeuses Pommes. Une ombre au tableau: la pluie, qui a empêché la procession d’avoir lieu.

Le plus ancien registre faisant mention de la confrérie religieuse est daté de 1712, a relevé le desservant de la paroisse de Bouvignes, le R.P. Jean-Baptiste. Les règles de la confrérie ont été établies le jour de Sainte-Anne, en 1723. Cette année, la confrérie a donc 300 ans. Que disaient ces règles ? Que chaque confrère devait assister à tous les offices de la journée, à savoir la messe chantée, les vêpres et le salut sans oublier la procession dans la ville avec la statue de la sainte.

La confrérie a toujours reçu l’estime et l’appui de la population bouvignoise, qui a prouvé plusieurs fois son attachement à sainte Anne par différents dons et legs, ajoute le R.P. Jean-Baptiste. Une grande partie des habitants de la cité sont d’ailleurs membres de la confrérie. Pour assurer sa bonne gouvernance, la confrérie se choisit annuellement un roi qui préside à sa destinée, veille au culte et à la dévotion de sainte Anne.