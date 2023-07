Namur : bus supprimé pour 26 personnes porteuses de handicaps

Parmi ces 35 bénévoles, certains se déplacent avec le service adapté TEC et Mobilité. D’autres sont conduits par leurs parents. Mais 26 d’entre eux utilisent les lignes de bus classiques.

De "modifiée" à "supprimée"

"Il y a plus ou moins deux ans, nous avons appris que la ligne 32 Namur-Gembloux qu’empruntent nos bénévoles allait être modifiée, explique Martine Bergen. J’ai pris contact avec le site Moibili, qui propose des concertations avec les riverains. Là, on m’annonce que c’est trop tard pour notre ligne et qu’elle sera non pas modifiée mais supprimée. J’ai téléphoné plusieurs fois au TEC, où je ne suis entrée en contact qu’avec les personnels du guichet, qui ne pouvaient pas m’aider."

Pour les 26 bénévoles, c’est la douche froide. L’alternative ferroviaire n’est pas possible: ils ne savent pas lire et un tiers d’entre eux sont sourds. Impossible pour eux d’entendre les changements de voies, de lire les panneaux indicateurs ou encore d’acheter un ticket ou un abonnement.

Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures a pris connaissance de la situation. Il propose plusieurs solutions mais pour Martine Bergen, aucune n’est envisageable.

Des propositions, aucune solution

Parmi les propositions, il y a l’idée d’une prise de contact avec SNCB Assist afin d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement initial ou régulier pour les utilisateurs qui éprouvent des difficultés à prendre le train seul. "J’ai déjà contacté la SNCB, réagit la coordinatrice d’Handipar. Il est possible d’avoir un accompagnateur en gare de Namur, mais pas en gare de Rhisnes, celle qui nous concerne."

Le SPW suggère d’organiser une desserte fine du parc d’activité économique de Suarlée, en collaboration avec les autres entreprises. "Nous l’avions envisagé à un moment. Cependant, il faut s’inscrire en tant qu’entreprise et cela occasionne un coût. Notre public devrait aussi payer plus cher : 7 € pour l’aller-retour."

Il est encore proposé de faire appel à la centrale locale de mobilité. "Ça ne sera pas envisageable. Cap Mobilité prend déjà en charge trois personnes de notre service : ces volontaires arrivent trop tôt ou trop tard et sont repris trop tôt ou trop tard. Et puis Cap Mobilité est prévu pour des personnes à mobilité réduite, pas pour des personnes handicapées mentales ou sourdes."

La SPW Mobilité a enfin recommandé d’organiser un transport à compte propre, ce qui est impensable pour Martine Bergen. "L’ASBL n’a pas la possibilité d’investir dans un transport. On pourrait certainement recevoir un véhicule via Cap 48, par exemple. Mais ce véhicule, il faut l’assurer, l’entretenir, y mettre du carburant, financer son chauffeur, etc. Nous ne sommes que deux éducatrices pour encadrer 35 volontaires. Si nous sommes sur les routes pour les véhiculer, nous ne sommes pas sur notre lieu de travail pour nous en occuper."

Au final, Martine Bergen se trouve bien désemparée, et sans interlocuteur. Elle ne peut envisager de se retrouver sans ses 26 bénévoles, dès le 1er août.

Le TEC "redéploie" son offre sur Gembloux et la Basse-Sambre

Depuis 2019, la zone de Gembloux–Basse-Sambre fait l’objet d’un processus de redéploiement de l’offre TEC.

Selon les responsables du projet, l’objectif est d’offrir, en plus de l’offre ferroviaire, un réseau TEC maximisant le transfert modal de la voiture vers les transports en commun. L’idée est de répartir au mieux les moyens publics pour couvrir le territoire en transport public.

C’est le contexte dans lequel la ligne 32 Namur-Gembloux a été supprimée, au grand dam de l’ASBL Handipar (pour handicap et participation). Cette association n’est pas la seule à regretter les décisions prises par le TEC dans le cadre du redéploiement de son offre.

À Sombreffe, des habitants soutenus par la Commune ont dénoncé la suppression de la ligne 147a reliant Gembloux à Tamines et son remplacement par une ligne Express, avec moins de points d’arrêt et des horaires qui compliquent les correspondances en gare. Le conseil communal de Sombreffe a voté une motion qui a été adressée au ministre wallon de la mobilité, l’Écolo Philippe Henry.