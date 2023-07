Havelange : le musée Monopoli est repris, avec la passion et l’histoire

Par un petit chemin à l’arrière

Installé dans la ferme voisine en 2011, le couple Cremers-David et ses deux filles Marie et Astrid, alors âgées de 4 et 9 ans, rencontre Renato et Fabienne, et une complicité naît très vite entre les deux familles surtout avec les deux fillettes. "Elles allaient souvent dans le musée, je dis même que c’était leur salle de jeu. Je me souviens d’une fois, un samedi après-midi, je téléphone à ma maman, et elle me demande où se trouvent les filles. Je lui réponds dans le musée. Et ma maman me répond que non, elles sont chez elles, avec Renato et Fabienne." En effet, nombreux dans le village étaient même en droit de penser que le couple Monopoli, c’étaient leurs grands-parents. "Il avait une collection de voitures anciennes, dont un taxi anglais. Parfois, ils allaient donc tous ensemble se balader dans les villages alentour."

Pas de délocalisation

Les pas loin de trente ans d’activité muséale, mêlées au Covid et à une maladie développée par Renato ont provoqué une cassure dans le rythme du musée. Une cassure qui amènera le propriétaire à réfléchir à sa vente. "Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous décider. Lorsque le sujet a été abordé avec Renato, un autre acheteur, hollandais, était intéressé, mais ce qui ne plaisait pas à Renato était que tout allait être déplacé. Dans un moment de notre vie ou beaucoup de choses changeaient, nous avons voulu garder ce musée près de nous, et perpétuer la passion de Renato, mais aussi tous nos souvenirs."

Après être devenu propriétaires en avril, le couple n’a pas su profiter pleinement de son nouvel investissement. "Je suis enseignante, disons que je n’ai pris possession des lieux qu’il y a quinze jours, et depuis je suis comme une enfant. Il y a quand même pas mal de travail, d’inventaire notamment, de rangement aussi, car il n’y a plus un espace pour y mettre une nouvelle pièce. Nous pensons également à aménager une grange chez nous pour libérer de l’espace, et mettre ainsi les calèches afin que l’on puisse mieux les voir."

Un projet familial

En ayant grandi dans les lieux, les deux filles d’Évelyne et Steven sont aussi très impliquées dans ce tournant familial. "Il y a quelques semaines, nous avons reçu des Autrichiens, et ils ne parlaient qu’en anglais ou en allemand. J’ai été cherché ma cadette qui leur a fait la visite en anglais. J’écoutais d’une oreille, car je comprends quand même, et elle avait des anecdotes que je n’avais pas. Leur passion pour le lieu a aussi joué, si elles nous avaient dit que c’était amusant étant jeune mais plus maintenant, la donne aurait été différente. Mais ça n’a pas été le cas."

Si le musée est aujourd’hui gratuit, une tirelire ou un chapeau pour les frais d’entretien se trouvent toutefois à côté d’un livre d’or. "Je devrai l’an prochain repenser tout cela. Renato demandait aux groupes type rallye, quatre euros par personne et Jacques pensait mettre cinq euros. Je m’occuperai de cela cet hiver. Le musée n’est ouvert que d’avril à fin septembre. Peut-être ne pas d’emblée parler tarif ni gratuité c’est la rencontre qui prime" Elle précise ensuite ne bénéficier actuellement d’aucun subside. "Je veux cet été partager des moments avec les gens et moi-même découvrir toutes les pièces du musée."

Un petit monde très étonnant

Avec deux pièces dont chaque m2 est occupé, ce n’est pas la variété des objets qui manque, ni la rareté d’ailleurs.

Automates, piano automatique mais aussi maquettes de bateaux et beaux objets en tout genre: le regard ne sait plus ou se poser. ©EDA - Matthis Demoulin

Dès l’entrée dans le musée, de grands meubles en bois, imposants, dans un état remarquable, attirent l’œil. Des polyphons, sortes de boîtes à musique géantes, ancêtres du juke-box. Avec un disque métallique troué, l’instrument datant de fin 1800 fonctionne sans électricité. "Soit il y a un monnayeur, et donc il était public, soit il n’y en a pas et c’était chez un particulier, souvent issus de la bourgeoisie. Le plus cher, mais aussi le plus grand, vaut dans les 10 000 € aujourd’hui." La sonorité, pure et claire, rappelle, selon certains visiteurs, la guinguette.

Dans les automates de vitrine, la variété est aussi de mise. Ils font la promo d’un peu de tout, comme des pilules contre le mal des transports. Il y a aussi une célèbre vache rouge qui rigole. De nombreuses pièces sont amusantes et montrent les prémices du marketing.

Toutes ces machines doivent leur bon état de fonctionnement à des spécialistes, souvent flamands, venus bichonner les éléments dans le musée, mais plus récemment, un habitant de Barsy qui a croisé la route de Renato, Jacques, s’est impliqué dans le musée. "Jacques est un jeune retraité qui était enseignant en mécanique physique que Renato a rencontré en 2016 ou 2017, et il était là pour remplacer les pièces. Pendant le confinement, avec la maladie de Renato, il venait même prendre le relais des visites. Il a permis la transition de l’accès au musée, et le maintient récent des pièces mécaniques. Notre futur dans le musée impliquera Jacques, c’est certain."

Il aimait Barsy et ses habitants, il les régalait chaque mois d’août

Renato Monopoli était très fier de son musée. ©EdA

Renato Monopoli est un ancien pilote d’avion. Il habite Bruxelles mais était souvent présent autrefois, à Barsy. Quand il avait le cafard, il montait dans sa voiture et venait en Condroz. Écouter les orgues de barbarie qui peuplaient son musée. C’était un guide de choix qu’on aimait écouter. En août, il accueillait ses concitoyens. Sous un chapiteau, à côté du musée. Il les invitait à venir déguster les tartes qu’il leur offrait, ainsi que le café et les jus de fruits. C’était une tradition et elle était toujours respectée. Infatigable, il guidait ses visiteurs à travers les différentes pièces du musée, expliquant en long et en large, la nature des objets, leur origine, voire leur fonctionnement. Les enfants, notamment, découvraient un vrai royaume enchanté. Il offrait aussi des balades en voitures anciennes dont un taxi londonien et une Rolls. Tout était gratuit. Renato, son épouse, des parents et des amis étaient au four et au moulin pour que leurs hôtes se sentent bien. De loin, on entendait aussi les différents automates débiter des airs anciens. L’un, avec nœud pap, offrait même une ressemblance assez criarde avec un ancien bourgmestre de Mons, Italien également.

Tout au long de l’après-midi, en ce dimanche d’août, c’était la fête à Barsy. Pour l’occasion, Renato s’habillait aussi des couleurs italiennes ! La journée connaissait un tel succès que la police locale était mobilisée pour canaliser la circulation dans ce coquet village aussi fort prisé des citadins.

Renato, malade, a décidé de vendre son musée. Une dame, une voisine du musée, l’a racheté (lire par ailleurs). Et elle sera sans aucun doute fière de montrer les richesses de cette collection unique. Que d’écoles ou de touristes, notamment, ont franchi la porte de cet élégant musée que son fondateur ne se plaisait pas à montrer seulement. Il aimait faire revivre pianos mécaniques et autres automates.

Au milieu des automates, des pipes

Après avoir divorcé de sa première épouse, Renato Monopoli se lie d’amour avec Fabienne dont les parents, des Anversois, avaient une maison de campagne à Ohey. Comble du hasard (ou pas), le père de Fabienne, chimiste de profession, est lui aussi collectionneur, passionné par l’objet qu’est la pipe. C’est donc pour cela que l’on retrouve quelques tableaux remplis d’une touche bien belge dans ce musée si surprenant.

Visite uniquement sur rendez-vous au 0497/28.49.63.