Les bières de la brasserie de la Lesse au cœur du Sentier des saveurs

”En 2018, ma bière ambrée a été primée au concours Best Local Beer”, explique le brasseur rochefortois. C’est à ce titre que l’occasion m’est offerte de présenter ma production au grand public dans le Sentiers des saveurs qui regroupe des produits de qualité. La Foire de Libramont est, pour moi, incontournable. Elle offre aux petits producteurs une belle vitrine et permet d’aller à la rencontre de la clientèle.”

L’équipe, composée de six personnes, projette, d’augmenter la production, fixée actuellement à 2000 hectolitres par an, et d’ouvrir, à côté de la brasserie, un espace Horeca. “Les bières sont commercialisées à Eprave, dans les épiceries bios et les magasins Oxfam. Une coopérative à finalité sociale a été créée dans l’optique du développement durable, de la gestion participative et du renforcement des circuits courts”, conclut Julien Collard.