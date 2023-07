Namur: le trafic au parc et en pleine ville

Le portable du Guinéen est examiné. Les messages, SMS et connexions ne laissent pas planer le doute: la police a affaire à un joli trafic organisé à l’échelle namuroise.

Neymar, Emmanuel, Aliou et Ibrahim seront également interpellés et placés sous mandat d’arrêt. Ils ont tous la vingtaine et sont originaires du Cameroun, de Guinée ou encore de la Sierra Léone.

"Je n’avais que deux fournisseurs que je voyais toujours dans la rue Rogier", témoigne Saliou. Les policiers prendront aussi le temps d’effectuer des observations. Ils verront ainsi comment Aliou effectuait ses deals dans les parages du parc Louise-Marie, dans les escaliers qui mènent vers les quais de Sambre. La plupart des perquisitions sont concluantes avec, toujours, des balances de précision, des sachets mais aussi du cannabis ou de la cocaïne. Ce sont les principales substances au centre de ces deals suspectés.

Chez Aliou, les enquêteurs découvriront également 24 000 € en cash. "Je faisais de l’achat et de la revente de véhicules mais aussi d’appareils électroménagers", se justifiera le jeune homme de 26 ans. Et ce montant important lui avait été confié pour l’achat d’une pelleteuse mécanique, assure le prévenu. "Dans ce domaine, ce n’est pas toujours évident d’apporter les justificatifs", rappelle Me Pierre Lothe, l’avocat d’Aliou.

"Pas pour bâtir un empire"

Les explications ne convainquent guère le parquet qui requiert une peine identique à l’encontre des cinq prévenus: 40 mois de prison.

"Mon client est arrivé en Belgique comme réfugié et il a trouvé un travail à Arlon. C’est quelqu’un de volontaire mais il a finalement perdu son travail", développe Me Tellier, l’avocat de Saliou. "Il a commencé le trafic uniquement pour subvenir à ses besoins. Il gagnait finalement 2 000 € net par mois."

"Mon client n’a pas fait ça pour se constituer un empire", commente Me Leurquin, le conseil d’Emmanuel. "Il voulait seulement nourrir sa famille." La plupart des prévenus ne contestent pas la vente et la détention de stupéfiants. Par contre, ils nient avoir été impliqués dans une structure bien organisée. Ce n’était pas le cartel de Namur, font-ils comprendre. Et chacun des conseils sollicite ainsi des mesures de faveur, de la peine de travail aux mesures probatoires. Seront-ils entendus par la juge Chantal Bourgeois ? Réponse le 18 août, date du jugement.