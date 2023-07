Floreffe: "Boycott Delhaize", des affiches qui interpellent les festivaliers d'Esperanzah!

Pour rappel, depuis le 7 mars 2023, un conflit social touche les supermarchés Delhaize. Le groupe a pour intention de franchiser 128 de ses magasins encore en gestion propre. Un projet contesté par une large partie du personnel qui invite désormais les clients à boycotter l’enseigne. "Ce boycott est nécessaire, soutient Éric Breugelmans. En Suède, McDonald’s a voulu bannir la représentation collective des travailleurs. Cette représentation a finalement été sauvée, après un appel au boycott suivi par la population."

Le "challenge solidaire de l’été"

En prévision du conseil d’entreprise du 7 août prochain, une campagne Boycott Delhaize a donc été lancée par la CNE. Elle prend la forme d’affiches invitant les citoyens à suivre le "challenge solidaire de l’été": celui de faire fondre comme neige au soleil les caddies de l’enseigne au lion. Ces posters ont été placardés un peu partout sur le site d’Esperanzah ! et interpellent forcément des festivaliers, venus apporter leur soutien à Éric Breugelmans et Maria Lucentini alors qu’ils se baladaient dans les allées de l’abbaye.

Un stand propose également aux festivaliers de faire graver leur t-shirt avec la mention Boycott Delhaize.

Enfin, tout au long du week-end, des débats menés par des travailleurs et travailleuses du groupe sont organisés au sein d’une grange transformée en salle de conférence. Suivie par une vingtaine de curieux, la première séance a eu lieu ce vendredi, à 18h, en présence d’Éric Breugelmans et Maria Lucentini. "Une personne présente dans la salle ne connaissait pas du tout notre cas. D’où l’intérêt de notre venue ici. " Deux autres rencontres auront lieu samedi à 19h30 et dimanche à 19h. Elles seront à chaque fois assurées par des interlocuteurs différents.

À noter que des débats et ateliers autour des big pharma, des pesticides ou du consentement auront également lieu durant le festival.