Trois accidents en quelques heures, la route glissante entre Buzet et Floreffe fermée à la circulation

"Ce ne sont manifestement que des dégâts matériels et des dérapages, heureusement", explique Philippe Vautard, bourgmestre de Floreffe, au sortir de la réunion de débriefing sécurité du festival Esperanzah ! "où tout se passe bien et où la météo est l’actualité la plus importante de cette édition ".

Sans doute est-ce la pluie intermittente qui a fait patiner cette section. "En tout cas, police comme pompiers n’ont reçu aucune demande d’intervention, continue le maïeur. Avertis de la situation, le service public de Wallonie et sa régie des routes ont d’abord placé des feux de signalisation, pour ralentir la situation, vendredi soir. Malgré ça, les conducteurs reprenaient de la vitesse après le tournant. Ça ne réglait pas le problème."

Préventivement et en attendant de comprendre pourquoi la route est glissante et comment y remédier, samedi après-midi, il a été annoncé que la circulation dans le sens de la descente (de Buzet vers Floreffe) était interrompue. Puis, après 16h, que les deux-sens étaient interdits, si ce n’est à la circulation locale. "Le SPW m’a indiqué qu’ils mettaient en place une déviation depuis le rond-point des six bras de Bois-de-Villers, en collaboration avec les services communaux. Il faudra aussi avertir les gens en aval. Cela dit, j’ai lu sur Facebook que certains automobilistes venant de Floreffe avaient également glissé en abordant la montée. "

Les habitants de cette portion de route, s’ils doivent quitter leur domicile, peuvent partir par Sovimont, en remontant le Tienne Jean-Pierre et en redescendant par la rue Maurice Toussaint.