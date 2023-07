Anhée-Yvoir: Rencontre avec Baudouin, filleul du roi Baudouin, décédé voilà tout juste 30 ans

La nuit du 31 juillet au 1er août 1993, le Godinnois (Yvoir) Baudouin Laffineur s’en rappelle. " J’étais à un mariage. Quelqu’un est venu annoncer que le roi était mort. C’était une surprise, et encore plus pour moi. Même si affectivement il n’y avait pas de relation, j’étais un peu plus concerné que les autres." Il s’est rendu, seul, place des Palais à Bruxelles pour rendre visite. " Il faisait très chaud. Il y avait une foule incroyable. Je me souviens que tout le monde parlait avec tout le monde. Je suis arrivé vers 10h du matin. Quand je suis passé devant le cercueil, il faisait noir !"Baudouin a été officiellement invité aux funérailles." Pas avec les pontes dans la cathédrale principale, mais dans la deuxième cathédrale, Saint-Jacques-sur-Coudenberg", dit-il.