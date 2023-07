En faisant presque aussi bien qu’en 2022 (36 000 festivaliers), le festival alternatif namurois a une nouvelle fois montré que sa programmation décalée pouvait attirer un large public.

”Notre volonté était de nous démarquer en affirmant notre caractère singulier via une programmation toujours plus audacieuse, paritaire (50 % de femmes), faite à la fois d’artistes émergents et confirmés en provenance du monde entier”, a expliqué l’organisation. “Une fois de plus, le pari est donc réussi même si nous savons que nous aurions pu faire beaucoup mieux avec une meilleure météo”.

À l’affiche de cette 21e édition, on trouvait notamment Pomme, Chilly Gonzales, Naâman, La Femme, Tiken Jah Fakoly, Jok’Air ou encore Mandragora. Un volet important était également consacré aux arts de rue ainsi qu’à la sensibilisation contre “les maux de notre société”, à commencer par le dérèglement climatique.