Grégoire Maret en rassembleur au Dinant Jazz festival

À la fois rythmicien et coloriste, Greg Hutchinson illumine Rainbow in your eyes de Leon Russell, avant un Superstition final d’enfer. Le public était chaud. avant d’être surpris par une drache nationale heureusement après les dernières notes !

En première partie, le saxophoniste Stéphane Mercier nous présentait Quantum Stereo, un nouveau quartet international avec les britanniques Jason Rebello – musicien de Sting – et Darren Beckett – batteur de Sinead O’Connor -, excusez du peu ! Et un de nos grands bassistes Nic Thys. Dès l’entame du concert, le groupe joue sur les climats: synthés vaporeux et entrée percutante de Beckett et Thys, le ton est donné, notamment sur un superbe < tempo medium qui met en valeur le pianiste. Stéphane Mercier invite l’ami-guitariste Maxime Blésin pour une intro à l’unison guitare-saxophone. La musique de Mercier se révèle aussi tendre et douce et se laisse aller à l’une ou l’autre citation, L’Amour est enfant de Bohème, avant un final sur une ancienne composition avec Grégoire Maret en invité, Laugh at me. On était déjà heureux après cette entrée en matière. Une première soirée enthousiasmante.

Edmar Castañeda, un phénomène de la harpe!

Un festival, ce sont de têtes d’affiche et Dinant n’en manquait pas cette année avec le pianiste Kenny Barron, le saxophoniste Chris Potter et la chanteuse Lizz Wright, mais aussi des découvertes, et la soirée du samedi nous en a offert une de taille. Grégoire Maret avait invité un harpiste, un choix déconcertant pour beaucoup, mais qui allait se révéler le coup de cœur du festival. Edmar Castañeda est colombien et joue d’une harpe traditionnelle, la llanera, augmentée de clés et autres trouvailles qui transforment le son de l’instrument. Ce qui aurait pu se limiter à une curiosité technique devient entre les mains de Castañeda un terrain de jeu extraordinaire: cordes pincées, frappées, caressées, étouffées, tout est possible sur un répertoire qui croise autant le traditionnel brésilien Santa Morenha, le Libertango de Piazzolla, l’hommage à Jaco Pastorius ou Hope, une délicieuse ballade de Grégoire Maret.

La llanera sonne selon les morceaux comme une kora africaine, un koto japonais, une basse ou une guitare, en restant constamment d’une musicalité, d’une intensité ou d’un lyrisme confondant. Ajoutez-y le piano étincelant de Christian Sands, le sourire de Castañeda, et le public est debout, enthousiaste et conscient d’avoir vécu l’événement du festival.

La star du samedi, c’était Kenny Barron, un des pianistes majeurs de ces 30 dernières années et son trio a répondu à l’attente: mélange de compositions personnelles, d’une touche brésilienne avec Caetano Veloso, et de standards – comme Body and soul où il invite Grégoire Maret décidément dans tous les bons coups ! Avec une rythmique solide, Barron fait le job avec toute sa maîtrise de l’instrument ; le public apprécie, applaudit, en redemande, mais reste sous le choc du concert précédent qui restera dans les annales du festival. Tout le public signe en tout cas à deux mains pour une pareille édition en 2024.