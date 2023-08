Paul mesure environ 1m85 et est de corpulence normale. Il est chauve et a les yeux bleus. Il a une voix forte et se déplace avec une canne en bois.

Au moment de sa disparition, il portait une veste bleue sans manches, un T-shirt bleu marine avec des inscriptions blanches et rouges sur le devant, un short bleu, des baskets blanches et une casquette bordeaux avec l’inscription jaune “Étang du Vieux Château Farciennes”.

Si vous avez vu le septuagénaire ou si vous avez des renseignements à communiquer sur cette disparition, veuillez contacter la police via le numéro gratuit 800/30 300. Vous pouvez également réagir par mail : avisderecherche@police.belgium.eu