Le "motocross" en visite guidée, de Hobé à Jobé

Avec lui, en préambule de cette belle visite, on opère trois haltes. Des incontournables.

1. Le Chalet du Monument. "Les tables, les bières, le public, l’ambiance… Ce fut l’un des points les plus chauds du circuit", souligne Richard Dessart. "Un souvenir marquant, c’est l’arrêt du Suédois Carlqvist à cet endroit, en 1988. Il avait tellement d’avance qu’il a pu boire une chope tendue par un supporter avant de repartir et terminer premier", rappelle le guide. "Mais c’est un site qui met aussi en évidence les difficultés qu’a pu connaître le circuit. Les pilotes devaient traverser la route en tarmac et puis prendre ensuite les pavés. Par la suite, seule la terre était acceptée. Les contraintes pour les organisateurs ont été de plus en plus lourdes. Avec aussi une pression du côté des Flamands qui voulaient aussi reprendre chez eux le championnat de Belgique."

2. Les Quatre Buttes. "On est sur la route des Canons et quand on se trouve au pied de ces quatre buttes, on peut encore comprendre aujourd’hui toute l’adresse mais aussi le courage des pilotes qui s’attaquaient à ce véritable mur", continue Richard Dessart. "Ceux qui connaissaient le circuit avant un avantage. Namur, c’était très technique. André Malherbe (triple champion du monde) avait expliqué qu’à la citadelle, il fallait changer de vitesse, en moyenne, toutes les quatre secondes."

3. L’Esplanade. "Il faut voir les reportages réalisés notamment par les Anglais sur le motocross de Namur. On perçoit leur admiration pour ce circuit", insiste Richard Dessart. "Tout y est: la beauté du site, le fait qu’on se trouve aussi au milieu des habitations, un peu comme Monaco pour la Formule 1, et puis ces monuments de prestige, comme le théâtre de Verdure, l’esplanade… A chaque fois que l’on explique que l’aménagement du site est l’œuvre de l’architecte Georges Hobé, inévitablement, les fans du motocross se demandent si c’est la famille de Georges… Jobé."