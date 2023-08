Naissance de deux bébés lynx au Domaine des Grottes de Han

Espérées, ces naissances n’étaient pourtant pas attendues avant quelques années. En effet, il y a plusieurs mois, le Domaine des Grottes a accueilli une jeune femelle lynx dans le cadre d’un programme pilote d’élevage de l’espèce, mené par l’EAZA (l’Association européenne des zoos et aquariums), ainsi qu’un programme de réintroduction de l’espèce, mené par Linking Lynx Group. L’ambition était que cette femelle puisse, au sein d’un enclos réservé à l’espèce et pensé pour éviter toute accoutumance à l’homme, se reproduire avec un mâle du parc. Les choses se sont visiblement passées au mieux.

Au-delà du carnet rose, le parc indique que "ces naissances sont également une excellente nouvelle puisque les 2 petits sont destinés à être réintroduits en Allemagne, et plus précisément en Forêt Noire, où une petite population de lynx des Carpates est déjà présente, mais pas suffisamment que pour établir l’espèce de façon pérenne."

Contacts minimum avec les hommes

À cet effet, le gouvernement allemand collabore avec différentes associations en vue de la réintroduction de 6 à 10 individus. Les deux petits nés à Han pourraient en faire partie. "Afin de maximiser les chances de survie en pleine nature des 2 petits lynx, un protocole strict a été établi impliquant notamment le moins de contacts possibles avec les humains pour prévenir toute sociabilisation, ainsi qu’un nourrissage avec une alimentation adaptée dans le but de favoriser leur auto-apprentissage."

Dans les prochains jours, les nouveaux nés seront pucés et feront également l’objet d’une analyse génétique. "Celles-ci sont indispensables, car elles permettront de déterminer les lieux propices à leur réintroduction en fonction de la présence d’individus génétiquement compatibles avec eux", précise le parc. Et d’ajouter: "Si tout se déroule bien, quand les petits auront entre 6 et 10 mois, ils seront transférés dans des enclos de pré-lâcher en Allemagne en vue d’observer leur acclimatation et de prévoir leur réintroduction dans les meilleures conditions possibles."