Traverser la Meuse à vélo: le défi annuel de la kermesse d'Anseremme (photos)

Ce samedi, cette tradition désormais bien installée, a rassemblé une quarantaine de participants. Pas mal. Aucun d’entre eux n’a été plus loin que la moitié du parcours. Arriver jusqu’au bout eut été un exploit. Donc, plus que du cyclisme en équilibre, ce fut une fois de plus au moins autant de la natation en Meuse. Dans la bonne humeur, c’est fait pour ça. Un bon entraînement pour certains, avant la régate de baignoires du 15 août, à Dinant.