Floreffe: incendie d’un compresseur à la SCAM

Venus avec des départs complets de chaque côté, les pompiers ont découvert un feu de compresseur situé à l étage.

Tous les ouvriers avaient été évacués et l’incendie a pu être maîtrisé par le personnel de l’usine. Les pompiers n’ont plus eu qu’à effectuer un contrôle de bonne extinction. Les dégâts sont uniquement localisés et tout est rentré dans l’ordre une heure plus tard.