Province de Namur: le tourisme passe entre les quelques gouttes estivales

Dans la vallée de la Molignée, les tartines au fromage accompagnées de bière, dégustées dans un paysage champêtre, ça marche du tonnerre. Au-delà des aléas météorologiques, en lissant les chiffres depuis le début de l’année 2023, on en arrive à 316 673 visites entre le 1er janvier et le 31 juillet. Un chiffre ultra-précis, car désormais, chaque entrée à l’abbaye de Maredsous est comptabilisée par un capteur électronique. L’accès est gratuit, mais ça donne une idée du succès des lieux. Dixit le directeur du centre d’accueil de l’abbaye, Bernard Torlet, cela représente une hausse de 5 ou 6 % par rapport à l’année passée, sachant que cette dernière s’était également très bien passée.

Il faut des événements et de l’innovation

Le temps maussade de ces derniers jours ne changera pas la donne. Dimanche passé encore, alors que la météo était mitigée, le marché artisanal a attiré 8 000 personnes. Bernard Torlet insiste sur la nécessité de créer des événements, comme ce sera encore le cas cet été, avec notamment du théâtre au programme.

Mais au-delà de ça, il faut innover. L’une des dernières idées en phase de concrétisation, c’est la création d’une microbrasserie. Bien sûr, on servira toujours les traditionnelles Maredsous à Maredsous, fabriquées depuis 1963 par la brasserie Duvel-Moortgat (Breendonk). Mais en sus, les brasseurs flamands vont créer in situ plusieurs bières, selon les saisons, que l’on ne pourra déguster que sur place. Toute l’installation est déjà présente, on peut même la visiter. Elle sera sans doute complètement opérationnelle pour le marché de Noël, avec une bière adaptée à l’hiver. En été, le prochain, on ira plutôt vers de la blonde légère ou des mousseuses fruitées. Le processus est en marche. Le premier brassin est en cours de fabrication, il servira de test. Première dégustation (mais pas encore pour le grand public) à partir de ce jeudi. Freddy Moeyersons, brasseur de chez Duvel-Moortgat, se trouve à Maredsous pour mener à bien l’opération. Prochaine étape, servir la production locale directement: une cuve de stockage est directement reliée aux pompes. À terme, on vendra 200 hectolitres par an de bière de Maredsous fabriquée à Maredsous. Du véritable circuit court.

Par ailleurs, et c’est sans doute pour cette année, des producteurs locaux de gin installeront une distillerie au sein du centre d’accueil de l’abbaye.

Citadelle: + 11%

Autre spot touristique majeur en Haute Meuse: la citadelle de Dinant. Son gestionnaire (qui en est aussi l’un des actionnaires), Marc de Villenfagne, fait, lui aussi, ses calculs, sans tenir compte de la drache des derniers jours. En les lissant depuis le début de l’année, la hausse par rapport à 2022 est de 11 %. Le seuil des 300 000 visiteurs annuels sera sans doute de nouveau dépassé d’ici la fin du mois de décembre. C’est énorme, sachant qu’ici (contrairement à l’abbaye de Maredsous), toutes les entrées sont payantes. Le baron de Villenfagne gère également des croisières sur la Meuse et de ce côté-là aussi, c’est la satisfaction.

Son constat, comme celui de son collègue de Maredsous: le tourisme dans la région constitue l’une des richesses principales de cette dernière. Sur laquelle il faut miser, en faisant les bons choix. Et d’évoquer à nouveau les tergiversations autour de la création d’un RAVeL entre Dinant et Hastière. Ce serait le plus beau de Belgique, avec des retombées énormes. Mais ça traîne. On se demande depuis des années si on va l’associer ou non à une réouverture de la ligne ferroviaire Dinant-Givet. Une aberration totale, mais tandis qu’on cogite, rien ne bouge. De quoi interroger quelque peu un opérateur privé qui aimerait par ailleurs qu’on anime davantage la ville qui s’étale au pied de sa citadelle, au-delà se la seule Croisette.

Affluence française à la citadelle de Namur

À la citadelle de Namur, la tendance à la hausse constatée depuis janvier ne se dément pas durant cette période estivale. Particularité en ce mois de juillet: une importante présence française.

Alors qu’il pleut à verse ce mardi lorsque nous contactons Christine Laverdure, directrice du comité d’animation de la Citadelle de Namur, celle-ci garde le sourire en jetant un œil par la fenêtre: "Le petit train vient de partir. Il est plein." Non, la météo maussade n’arrête pas les touristes. Pas plus que les fortes températures d’ailleurs. "Avec la visite des souterrains, qu’il pleuve ou qu’il fasse caniculaire, nous avons toujours un bon plan à proposer", souligne la directrice.

Les statistiques ne disent pas autre chose. Les activités permanentes (Centre du visiteur Terra Nova, souterrains, petit train touristique) séduisent. Ce mois de juillet a drainé quelque 2 000 visiteurs supplémentaires par rapport à juillet 2022. Depuis janvier ils sont un peu plus de 40 000 à avoir pris un ticket pour l’une de ces activités. C’est 15% de plus que l’année dernière.

En ce qui concerne le profil des visiteurs, les Wallons arrivent en tête. Une particularité cette année: la médaille d’argent revient aux voisins français. "C’est très significatif. D’ordinaire, ils sont plutôt quatrièmes." Le public venant des Pays-Bas est quant à lui troisième, tandis que les Flamands occupent la quatrième place du classement.

Néanmoins, l’opération séduction menée au nord du pays devrait porter ses fruits. "En juillet, notre site Internet a été majoritairement consulté par des gens d’Anvers où nous avons lancé une campagne d’affichage. Cela démontre que nous devons continuer à faire de la promotion en Flandre pour aller chercher nos voisins."

Au-delà des chiffres, Christine Laverdure pointe deux éléments en cette saison. Tout d’abord une baisse du nombre de réservations en ligne. "Les gens ont plus tendance à acheter le ticket au comptoir. Sans doute perdent-ils cette habitude prise durant le Covid." Ensuite, la création d’un bureau d’accueil sur l’Esplanade, à la sortie du téléphérique, constitue un levier de choix pour attirer les visiteurs vers le centre d’accueil Terra Nova.

Enfin, en ce qui concerne le mois d’août, celui-ci s’annonce tout aussi prometteur. "Depuis 2018, c’est toujours celui qui est le plus fréquenté." Il n’y a, a priori, pas de raison de penser qu’il en sera autrement cette année. D’autant que les spectacles de théâtre et l’exposition de BD autour de l’univers de Vincent Zabus devraient amener leur lot de curieux.

Le lac de Bambois tributaire de la météo

Le lac de Bambois constate une nette diminution de sa fréquentation estivale en 2023, par rapport à la même période l’année dernière.

"C’est dû à la météo pluvieuse et aux températures variables, explique Aurore Renier, responsable administrative financière de l’IDEFF, l’ASBL qui gère le lac. Si on a une superbe météo, on fait carton plein au niveau des entrées. Mais dès qu’il fait pluvieux, forcément, les touristes ne viennent pas."

En 2021, le site touristique a comptabilisé quelque 28 000 entrés pour la période du 1er mars au 31 juillet. En 2022, ce sont 39 000 visiteurs qui se sont présentés. "Pour cette année, depuis notre ouverture en mars, nous sommes actuellement à 30 000 entrées. On serait donc plutôt sur une année comme 2021, en espérant que le mois d’août soit beau. En 2022, on a eu une météo exceptionnelle, ce qui a attiré bien plus de monde."

Le lac de Bambois est un lieu touristique qui attire les visiteurs principalement pour sa zone de baignade. "Malheureusement, nous sommes tributaires de la météo et des cyanobactéries. Des analyses sont réalisées toutes les semaines pour vérifier que la baignade peut être autorisée. Ce n’est pas dépendant de notre volonté. On ne peut pas vraiment s’adapter à la météo."

Récréalle : "Nous n'avons pas à nous plaindre"

Au centre de loisirs Récréalle, à Vresse-sur-Semois, la saison se déroule très bien. Après avoir été fermée durant deux semaines, la Semois est à présent rouverte, de quoi permettre à nouveau la location de kayaks.

"On a eu une bonne avant-saison, explique Pol Roosens, responsable de l’accueil et des activités extérieures. On a eu deux super semaines en juillet. Les deux dernières l’ont été un peu moins en raison du temps mais en fin de compte on n’a pas à se plaindre. Ce n’est pas une année exceptionnelle mais on a du monde. Et nous avons d’autres activités qui nous permettent d’accueillir les estivants malgré la pluie. " Lorsque les activités nautiques sont impossibles, la location des VTT monte en flèche, ainsi que la fréquentation des activités d’intérieur (bowling, tennis de table, mur d’escalade, snooker, luna park).

Récréalle ne dispose pas de chiffres détaillés concernant le nombre de visiteurs, les tickets des différentes activités étant vendus séparément. Cependant, Pol Roosens estime que 2023 fait mieux que 2022 en ce qui concerne la location de kayaks. "L’année passée, la semois a été fermée dès la mi-juillet pour le reste de la saison. Cette année, c’est ouvert et on a des gens au moindre rayon de soleil."

Évolution notable par rapport à l’année dernière: la présence de plus en plus nombreuse de touristes venus des Pays-Bas. "C’est probablement dû au succès des campings environnants, qui sont de plus en plus exploités par les Néerlandais. En semaine, ils représentent la majeure part de nos visiteurs", dit Pol Roosens.