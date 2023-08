“Le mois de juillet a été marqué par une météo maussade et une affluence modérée dans le centre-ville de Namur. Mais les services de la Zone de Police Namur Capitale ont été déployés de manière conséquente dans les rues afin de garantir quiétude et sécurité durant la période des soldes et de la Foire de Namur”, indique la police dans un communiqué.

Les patrouilles pédestres quotidiennes ont maintenu leur attention par rapport aux infractions telles que la consommation d’alcool sur la voie publique, les rassemblements troublant l’ordre public, la mendicité agressive ou encore le stationnement gênant. 186 sanctions administratives communales (SAC), principalement liés à des faits de consommation d’alcool sur la voie publique et de stationnement gênant, ont été dressées dans ce cadre.

Quatre actions de sécurisation plus importantes ont par ailleurs été menées dans le haut de la ville (Quartier de la gare, Square Léopold, rue Rogier, Parc Louise Marie), dans le bas de la Ville, à Bomel et à Jambes. 106 personnes et 7 véhicules ont été contrôlés. 20g de cocaïne et 193h de marijuana ont été saisis. 5 arrestations judiciaires et 3 administratives sont dénombrées.

Durant le mois de juillet, d’autres types d’opérations ont également été menés dans des discothèques et établissements HORECA tandis qu’une attention particulière est toujours portée aux “rodéos urbains”.