L’UNamur et QUALIblood développent un test sanguin pour évaluer l’éligibilité d’une femme à la pilule contraceptive

Quelque 22.000 cas de thromboses surviennent chaque année en Europe à la suite de l’utilisation de contraceptifs oraux combinés. En Belgique, on en comptabilise approximativement deux par jour.

Selon l’UNamur, le test, appelé nAPCsr (de l’anglais Normalized activated protein C sensitivity ratio) fournit un résultat “précis, fiable et reproductible”, qui permet d’orienter plus précisément la prescription médicale “afin de délivrer la bonne contraception à la bonne patiente”. Ce résultat se présente sous la forme d’un score allant de 0 à 10. Au plus le score est élevé, au plus le risque de thrombose est important. En pratique pour la patiente, il s’agit d’une simple prise de sang sur prescription médicale. “Actuellement, le test est à charge de la patiente ou du laboratoire pour un prix avoisinant les 50 euros”, précise l’université. “Néanmoins, un partenariat est en cours avec un acteur majeur du secteur du diagnostic in vitro afin de rendre le test disponible sur une plateforme automatisée et permettre sa commercialisation à l’échelle européenne et puis mondiale”, assure-t-elle.

Cela faciliterait son utilisation et son implémentation dans la routine clinique, ce qui permettrait, in fine, de réduire le coût associé voire d’obtenir une intervention des assurances maladies. Le test est déjà utilisé par divers acteurs de l’industrie pharmaceutique dans le cadre du développement de nouveaux contraceptifs. Pour permettre son utilisation en clinique, un partenariat s’est également développé avec l’hôpital du CHC MontLegia, dans la région de Liège. D’autres collaborations se dessinent avec des laboratoires de biologie clinique de la région namuroise pour que les gynécologues aient accès à cet outil d’aide à la prescription, ponctue l’université.