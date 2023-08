Namur: le Trésor de Saint-Aubain, mémoire révélée de la cathédrale

Des chefs-d'œuvre de l’art médiéval

Ces dernières années, ces différentes pièces, dont certaines sont de véritables chefs-d'œuvre de l’art médiéval reconnus comme patrimoine exceptionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, étaient déjà accessibles au public.

Néanmoins, depuis cet été, ces joyaux se dévoilent sous un autre jour, à la faveur d’une nouvelle scénographie. "Cela fait plus d’un an que nous y travaillons, entame Hélène Cambier. Notre objectif était de mettre en valeur les pièces les plus importantes, de proposer un parcours plus clair pour le visiteur et de démontrer la cohérence de cet ensemble qui s’est constitué au fil du temps."

Objet de prestige, de pouvoir, de fascination

Cette nouvelle scénographie s’articule autour d’un espace central où l’on retrouve les oeuvres les plus remarquables. Celles-ci sont disposées sur des stèles noires, dans une forme de sobriété qui tranche avec leur esthétique ostentatoire. C’est là que l’on retrouve l’objet le plus ancien du Trésor, un autel portatif datant du XIe siècle, soit le siècle de fondation du chapitre de Saint-Aubain (1047). "Un objet de prestige, comme on peut le voir à ses reliefs en ivoire."

Il n’est pas le seul, à l’image de la couronne-reliquaire des Saintes-Épines, réalisée au XIIIe siècle en vue de conserver deux épines de la couronne du Christ.

Plus loin, un autre reliquaire abrite des fragments de la Sainte-Croix. Dans les deux cas, il s’agit de reliques offertes par les comtes de Namur.

"Ces objets montrent que le trésor de la cathédrale s’est enrichi en fonction des acteurs principaux liés à son histoire, mais pas seulement. Au-delà du caractère religieux, ils servent aussi à l’affirmation d’un certain pouvoir politique."

Autre acteur incontournable de ces siècles d’histoire: l’Évêque. Une partie de la scénographie leur est consacrée. "Au XVIe siècle, Saint-Aubain devient le siège d’un Évêque, et dès lors une cathédrale." Là encore, le Trésor sera enrichi par les commandes qu’ils passeront, de même que par des objets personnels, tels des crosses ou des anneaux, qu’ils décideront de laisser à la cathédrale.

Pour quoi faire?

Enfin, dans une dernière partie, la nouvelle exposition permanente met en valeur des objets provenant d’autres églises du diocèse. "Cette fois, l’idée est davantage de parler de la fonction de l’objet, explique la conservatrice. Il y a quelques générations, il était habituel que le plus grand nombre sache à quoi sert un calice, par exemple. Aujourd’hui, ce n’est plus forcément le cas. Or, nous voulons nous adresser au plus grand nombre. Par ailleurs, pour toute une série d’objets, si l’on veut entrer dans des explications plus historiques ou esthétiques, il est important de rappeler à quoi ils servent et pourquoi on leur a donné autant d’importance."

Infos: www.musee-diocesain.be

Visites le jeudi de 14h à 17 h, jusqu’au 12 octobre inclus. Entrée: 3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.