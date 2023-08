Départ des gens du voyage à Gembloux: que faire à l’avenir ?

"Nous sommes mis face au fait accompli. C’est insupportable […] Lorsque vous faites face à plus de 150 caravanes, je vous mets au défi, même en allant sur place, et j’y suis allé, de trouver une solution à l’amiable pour les déloger."

Le bourgmestre a indiqué avoir contacté les ministres compétents pour témoigner de cette situation qui dépasse les autorités communales. Le centre de médiation des gens du voyage a lui aussi été sollicité, sans grand succès. Quant aux aires d’accueil, les terrains manquent. "Et même si on pouvait accueillir une vingtaine de caravanes, ça ne changerait rien pour 150… Aujourd’hui, c’est une solution plus théorique qu’opérationnelle."

À défaut, ce sont donc les services communaux qui sont sollicités afin de réduire les nuisances, avec les moyens du bord. Faut-il à l’avenir offrir des facilités aux gens du voyage pour limiter risques et nuisances ? Pour le MR c’est non. Le Collège, lui, ne sait pas. "Certains viendraient le reprocher", laisse-t-on entendre d’un côté. D’un autre, un raccordement électrique sauvage a fait un mort cet été à Auvelais. "C’est compliqué pour tous les intervenants (dont Ores, NDLR) […] On est dans une situation de non droit, mais je n’ai pas les moyens pour la faire cesser de manière immédiate, ni même pour empêcher qu’elle se renouvelle", conclut Benoît Dispa.