Petit pont de la citadelle: fin de l’impasse ?

"Le petit pont de la citadelle (celui qui enjambe la route des Canons), je le connais depuis ma toute petite enfance", assure Murielle Lecocq, une Namuroise amoureuse du patrimoine local. "On allait se promener dessus. Il a un charme fou, avec ses rambardes en fer forgé. A Namur, il n’y en a pas deux comme ça."

Son histoire est aussi intimement liée à celle de la citadelle. "Pour sa construction, on peut remonter à 1898 quand un certain Auguste Monneau demande à la Ville l’autorisation de construire une passerelle qui permettra de rejoindre la villa du Fort d’Orange, un bâtiment militaire devenu café-laiterie", développe la Namuroise.

Le petit pont, c’est aussi un lieu mythique des décennies motocross (voir photo par ailleurs).

"Mais l’édifice se dégrade depuis une dizaine d’années et cela s’est accéléré récemment", déplore Murielle Lecocq. Des pierres qui se descellent, les barrières qui se désolidarisent et un fer forgé qui perd toute dignité… Le pont fait pitié.

Le problème est connu et a fait l’objet de récents débats publics. Qui est finalement le propriétaire de cet édifice ? La Ville ou la propriétaire de la villa voisine ? La question n’est pas tranchée et le litige perdure depuis des années.

"Pour les travaux, une estimation a été effectuée par la Région wallonne, il y a quelques années. Et cela tournait déjà autour des 100 000 €", précise la Namuroise. Pas étonnant que, pour le financement des travaux de restauration, on tente de se refiler la patate chaude.

Le classer pour le sauver

Du côté de la Ville en effet, on soutient depuis des années que le petit pont est la propriété de la voisine. Ce que cette dernière conteste formellement depuis vingt ans (lire par ailleurs).

"On ne veut pas rentrer dans cette polémique mais seulement faire avancer les choses", insiste Murielle Decocq. "Avec quelques défenseurs du patrimoine, on veut tout simplement sauver ce pont. Pour le financement, certains partenaires locaux se sont déjà manifestés." C’est le cas notamment de la parfumerie Delforge qui a déjà donné son accord pour un soutien financier.

"On est même prêt à racheter ce pont pour pouvoir lancer les travaux. Mais à quel propriétaire s’adresser ?", se demande Murielle Lecocq.

Sollicitée récemment, l’agence wallonne du patrimoine a livré des infos qui pourraient être déterminantes. Dans une première analyse, l’AWAP estime en effet que la Ville serait bel et bien la propriétaire de cet édifice qui surplombe une voirie communale, la route des Canons.

"On se situe déjà dans le périmètre classé de la citadelle. Mais si on parvient à faire inscrire le pont sur la liste du petit patrimoine, on pourrait même solliciter des subsides pour sa réparation", avance déjà Murielle Lecocq. Même si les pas sont petits, après des années d’immobilité, le dossier du petit pont semble enfin avancer.