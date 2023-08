Salzinnes: cette année, la brocante du 15 août se mue en marché gourmand

Selon Mathieu Demaude, président de l’ASBL Maga-zinnes, l’association des commerçants salzinnois, il manquait de commerçants investis pour assurer l’organisation de A à Z et il ne pouvait pas la porter seul sur ses épaules. "Ça demande beaucoup de travail en amont. Il faut gérer les inscriptions, les contacts avec la Commune, prévoir la logistique, le matériel, les animations, les commandes pour le bar des commerçants et s’occuper de tout le volet communication… Le jour-J, il faut tracer les emplacements, faire des contrôles sur le terrain pour que tout se déroule au mieux. Ça devenait trop !"

Il a donc opté pour une version plus light, requérant moins de temps et d’énergie: un marché gourmand, qui rassemblera une quinzaine de foodtrucks aux propositions variées (cocktails, poisson, croquettes, boulettes, churros, glaces, cuisine du monde et le traditionnel pain de saucisse au stand des commerçants salzinnois) ainsi qu’une quinzaine d’artisans et maraîchers. "Ce sont ceux que l’on retrouve d’habitude aux marchés nocturnes de la place Ryckmans", indique Mathieu Demaude.

Appel aux forces vives

Par rapport à la brocante qui se terminait généralement en fin d’après-midi, l’horaire du marché gourmand est adapté afin de pouvoir manger le midi et le soir: ce sera de 10h à 22h.

"Il y aura aussi des animations pour les enfants comme des grimages et des châteaux gonflables, une ambiance guinguette ainsi qu’un concert de Balkan Échos, un groupe qui s’est créé pour l’occasion, précise le président de l’ASBL. On espère évidemment que le beau temps sera de la partie pour que les gens puissent ressortir de chez eux et se retrouver après ces semaines très maussades au niveau de la météo. Nous voulons en faire un beau moment convivial et agréable !" La rue Patenier sera fermée à la circulation ce jour-là. Voitures et TEC seront déviés.

La brocante n’est cependant pas jetée aux oubliettes. Pour Mathieu Demaude, 2023 est une année charnière qui permettra de revenir en force en 2024 et de pérenniser la brocante les années suivantes. Une réflexion sera menée avec les commerçants salzinnois à ce sujet. "Des pistes sont étudiées pour que l’organisation puisse être prise en charge par des prestataires externes. Nous lançons aussi un appel aux bénévoles", poursuit-il.

En attendant, un marché dominical est d’ores et déjà prévu le 3 septembre sur l’esplanade AC/DC, face à Namur Expo, où se déroulera au même moment le salon Valériane.

Infos: pages Facebook Les commerçants salzinnois et Marché gourmand de Salzinnes.