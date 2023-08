Pont du Château-de-Seilles en travaux à Andenne: des conséquences sur la circulation et les piétons

Les voiries, les trottoirs, les escaliers d’accès au quai et les garde-corps seront également remis en état. Ce chantier fait partie de travaux plus globaux réalisés par Infrabel qui sont nécessaires afin d’améliorer la sécurité des voyageurs.

Jusqu’au 15 octobre en principe

Ils auront lieu en journée durant la semaine, du 8 août au 15 octobre (fin du chantier prévue en fonction des conditions climatiques), et de nuit, du 11 août au 31 août.

"C’est notamment parce qu’il y a des choses à démolir que ça doit se faire de nuit, en dehors des heures de circulation des trains, sinon il fallait arrêter le trafic sur la dorsale wallonne, ça aurait été compliqué, explique Vincent Sampaoli, premier échevin en charge des Travaux (même si la Ville n’intervient pas dans ce chantier). Les riverains devront s’attendre à des nuisances sonores et à des vibrations possibles dues aux travaux de démolition et à l’usage d’engins de terrassement. Un éclairage artificiel sera installé lors des travaux de nuit. Les habitants ont été avertis de tout cela par Infrabel."

Ils devront donc prendre leur mal en patience pendant près de deux mois et demi. En plus de la semaine, les travaux s’effectueront également tous les week-ends à dater de celui des 9 et 10 septembre, jusqu’à la fin.

Le pont fait le lien entre les rues François Jassogne et Ferdinand Hendschel. ©ÉdA-Vincent Lorent

Vu que le pont sera totalement fermé à la circulation pendant toute la durée des travaux, une déviation sera mise en place via le pont Salvador Allende.

L’accès aux quais de la gare et au passage piéton sur le pont est quant à lui maintenu en journée. De nuit par contre (entre 21h30 et 5h30), il sera totalement inaccessible et une déviation piétonne par la passerelle de la rue du Château sera mise en place.