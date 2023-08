100 ans: les Fêtes de Wallonie se livrent

"Avec mon épouse, on fait partie du CCW. On s’est donc retrouvés autour de la table quand a été lancée cette idée de sortir un beau livre", détaille Claude Hellas. L’homme est un passionné de l’histoire de Namur et un infatigable fouilleur d’archives. Il a déjà publié plusieurs livres et articles consacrés aux grands chantiers qui ont changé le profil de "sa" ville, aux élections communales depuis 1830 ou encore à la dernière exécution capitale qu’a connue Namur.

Le défi confié à Claude Hellas et à l’équipe des Archives photographiques namuroises est de taille. "On a reçu une totale carte blanche", assure ce natif de la rue de Coquelet.

"Mais le but n’était pas de sortir quelque chose de trop institutionnel ou de s’attarder sur les polémiques et dissensions. On a voulu sortir un livre qui s’adresse au plus grand nombre, avec quelques thèmes principaux qui permettent de parcourir les cent ans", poursuit Claude Hellas.

L’auteur a scruté, avec une belle endurance, les collections des journaux namurois (dont l’incontournable Vers l’Avenir) conservés aux archives de l’État mais aux Moulins de Beez, siège des archives de la Région wallonne. Entrefilets, annonces, comptes rendus, photos… La pêche a été très bonne. "J’ai plus de 14 000 documents sur mon ordinateur", sourit l’auteur namurois. "J’ai aussi rencontré les familles qui ont joué un grand rôle dans ces Fêtes, comme les Calozet, les Lazaron… J’ai reçu un magnifique accueil et ils m’ont confié de très belles photos."

Tout cela se retrouvera dans un beau livre de 188 pages qui sortira le 8 septembre prochain. On aura donc l’occasion de vous reparler plus longuement de cette "Chronique des Fêtes de Wallonie". Mais durant toute cette semaine, nous évoquerons déjà tout ce qui a "fait" les 100 ans des Wallo, des molons à Aznavour, de la dispouye aux mâts de cocagne, de la Sarasse aux Arsouilles. On vous invite donc à monter à bord de ce grand et bon vieux paquebot nommé "Wallo".