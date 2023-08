”Mais au-delà des discours et des bonnes intentions, qu’en est-il sur le terrain, sachant que les plantes ont besoin de conditions spécifiques pour s’épanouir ? L’arbre – existant ou à planter – est emblématique du fait qu’on ne peut pas faire n’importe quoi, n’importe comment”. Voilà pourquoi le CIEP Namur et l’asbl Ramur vous invitent à des balades guidées citoyennes pour questionner sa place et ses portées écologique, sociale, esthétique,… dans la capitale wallonne.

Elles auront lieu dans les rues de Namur les 12 et 26 août et le 2 septembre, de 9h à midi. La participation est gratuite. Informations et réservations : maxime.lethe@lilon.be.