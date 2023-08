L’occasion de se promener entre éoliennes, biométhanisation et centrale biomasse pour (re) découvrir l’énergie au travers de 4 modules et 32 panneaux didactiques. A chaque panneau une question, réponse au panneau suivant ! Entre les deux (+/-150m), un temps de réflexion… Le GAL Pays des tiges et chavées indique : “Un tel parcours extérieur semble tout à fait novateur dans le paysage énergétique belge : un moyen pédagogique outdoor pour mieux situer les enjeux autour de l’énergie en général et des énergies renouvelables en particulier, établir des liens, préalable nécessaire à l’action collective et individuelle.”

Ce sentier est un projet du GAL Pays des tiges et chavées, en collaboration étroite avec la commune de Gesves. “Ce sentier énergie n’aurait pu voir le jour sans le concours des agriculteurs locaux. Ni sans le soutien de l’association Electrons libres qui a financé le module Multiprise, ainsi que des sociétés Avient et Renner Energies”. Un dossier pédagogique destiné aux enseignants sera bientôt disponible sur le site de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne www.destinationcondroz.be ainsi que sur celui du GAL www.tiges-chavees.be.

Le sentier sera inauguré ce 24 août à 16h. Le rendez-vous est fixé à l’ampoule de départ, rue Borsu à 5340 Gesves.