Deuxième budget participatif d’Assesse, place au vote des citoyens

Quatre projets ont passé la phase de recevabilité : un abri vélo sécurisé à la gare d’Assesse, porté par le Gracq d’Assesse ; une balade découverte nature à Sart-Bernard, portée par l’Asbl Covisart ; des tirs groupés à Crupet (portique de jeux), portés par l’Asbl Crupet 85 ; des bancs pour Crupet, projet porté par un collectif de citoyens. Vu les montants des projets proposés, seulement trois projets pourront être lauréats.

Dans cette édition, les porteurs des projets ont dû se plier à l’exercice de présenter leur dossier devant la Commission Locale de Développement Rurale (CLDR) et répondre aux différentes questions d’éclaircissement et de lien avec les quatre défis à relever grâce au Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de la commune d’Assesse : assurer la préservation d’un cadre de vie dans le respect du Développement Durable ; favoriser la convivialité à travers le dynamisme associatif et le bien-être de ses habitants ; améliorer le développement économique tout en préservant son environnement ; développer une démocratie locale dynamique par la participation constructive des citoyens et des acteurs locaux à la vie communale.

Comment voter ? Soit par vote électronique : via le site participation.frw.be, soit par vote papier : à l’accueil de l’administration communale

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les formulaires des projets en suivant ce lien : https://participation.frw.be/fr-BE/projects/bp-assesse-23