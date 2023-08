Le plus grand champ agrivoltaïque wallon sera implanté entre Belgrade et Suarlée

Dans un tel contexte, c’est le concept de champ photovoltaïque qui a la cote. Des panneaux solaires se mettent à pousser en nombre sur d’importantes surfaces en totale cohabitation avec des élevages ovins. Namur a emboîté le pas avec l’éclosion d’une telle structure à Wierde. Une autre est en gestation à Salzinnes sur un terrain propriété de la Ville de Namur, au bout de la rue Henri Blès. Et une troisième est désormais sur les rails entre la route de Louvain-la-Neuve à Belgrade et l’ancienne décharge Fontilloi à Suarlée. Comme à Wierde, c’est le promoteur Ether Energy, via la SRL Meuse Agri Energie, qui est à la manœuvre. Elle envisage d’implanter un nombre maximal de 30 214 panneaux solaires sur 18,62 hectares. Soit un peu plus de la moitié de la superficie totale du site qui avoisine les 31 ha. La production annuelle du parc est estimée à 21 millions de kwh, soit l’équivalent de la consommation électrique de 10 500 ménages. Des mensurations qui feraient de ce projet namurois le plus grand champ agrivoltaïque de Wallonie.

Quatre zones identifiées

Il faudra pour cela obtenir le permis unique nécessaire à sa concrétisation. Et passer préalablement par l’étape de l’enquête publique. Celle-ci démarre le 12 août et courre jusqu’au 30 du même mois.

"Le projet est composé de quatre zones, utilisant chacune des techniques photovoltaïques différentes et présentant chacune un projet agricole différent. Ces quatre zones sont complémentaires d’un point de vue agricole, photovoltaïque et environnemental", renseigne le dossier qui peut d’ores et déjà être consulté en ligne.

Deux de ces zones renferment actuellement la plus grande décharge de Wallonie, celle de Fontilloi, où dorment 528 000 m3 de déchets. Elle est sous tutelle de la Spaque, l’organe régional qui gère le foncier dégradé. La réhabilitation de la zone en un site dédicacé aux énergies vertes ne devrait dès lors pas poser de problème. Tout comme l’exploitation des abords de l’ancienne sablière de Suarlée. Celle-ci a fait l’objet d’un démantèlement par son gestionnaire, la société Tradecowal, après que le gisement est arrivé à son terme.

L’implantation de panneaux solaires sur les terres agricoles avoisinantes nécessite, par contre, une dérogation au plan de secteur. Le promoteur indique avoir déjà lié un partenariat avec un éleveur pour que des ovins puissent cohabiter avec l’appareillage. Objectif: maintenir une activité agricole complète. "L’implantation particulière des panneaux permet d’y faire pâturer autant de moutons que s’il n’y avait pas de panneaux", précise le demandeur. Et d’ajouter: "Le projet démontre que non seulement la surface destinée à l’agriculture est conservée dans sa fonction agricole mais aussi que l’agriculture tire une plus-value de la combinaison." À savoir favoriser, via la culture extensive, la production d’une viande locale alors que le mouton consommé en Belgique est majoritairement issu de l’exportation.

Ether Energy insiste aussi sur la réversibilité du dispositif. Le site pourrait ainsi être remis dans sa configuration initiale au terme de la durée d’exploitation. Celle-ci est prévue pour 20 ans.