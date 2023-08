Brocante de Temploux : une 44e édition centrée sur les Lego

Si le chineur ne trouvera rien de neuf sur la brocante de Temploux, le comité organisateur s’échine néanmoins à proposer, chaque année, des nouveautés. Pour ce faire, il peut compter sur la volonté des habitants attachés à l’événement. Cette fois, c’est Patrick Feraille, Temploutois depuis 20 ans, qui est venu avec l’idée de réserver une zone de la brocante aux constructions en Lego. Depuis sa plus tendre enfance, l’homme est passionné des célèbres briques et des petits personnages d’origine danoise. "J’ai commencé par construire, comme tout le monde. Aujourd’hui, j’ai une pièce de la maison qui est réservée aux Lego", dit-il. Il y a une dizaine d’années, lors d’une exposition dédiée à la marque, il a une révélation: organiser lui aussi des événements centrés sur sa passion.

Un rêve qui deviendra réalité avec le concours du BeLug (Belgian Lego User Group), le plus grand club belge de fans de Lego qu’il a rejoint comme membre actif. "Nous organisons des expositions comme à Fleurus l’an dernier, ou encore tous les ans à Anvers. Il y a aussi des événements internationaux", explique Patrick Feraille. Des manifestations qui sont partout payantes. À Temploux, ce mini-festival baptisé Brick Mania sera gratuit et comptera une quarantaine de participants. "Une trentaine viendra exposer ses propres créations. Dans le jargon, nous appelons ça “MOC”, ce qui signifie My Own Creation. Cela va du monde des pirates aux trains en passant par l’univers de Star Wars. Il y aura aussi une dizaine de stands de vente qui proposeront des sets de Lego anciens d’occasion ou toujours sous cellophane ainsi que des pièces ", commente Patrick Feraille.

Ce premier Brick Mania temploutois se déploiera sur 1 000 m2 dans l’enceinte du hall sportif. L’événement se veut aussi ouvert à toutes les générations. Des animations comme la prise en main de véhicules télécommandés seront proposées durant tout le week-end aux plus jeunes.

Les chineurs qui ont plutôt l’habitude de dépenser des briques lorsqu’ils viennent à Temploux auront, cette année, aussi l’opportunité de les admirer, voire de les emboîter.

En 46 ans, 2,5 millions € ont été investis pour le village et ses associations

«Beaucoup de Temploutois ne prennent pas de vacances pendant la brocante», commente Isabelle Beudels, membre de l’organisation. Selon elle, c’est un signe manifeste de l’attachement profond des villageois pour l’événement. Ils sont nombreux à vider leur grenier durant ce troisième week-end d’août toujours très attendu. Si de nombreux brocanteurs professionnels sont présents parmi les 800 exposants, ceux-ci doivent composer avec les locaux qui ont la priorité au moment de réserver un emplacement.

Quant à ceux qui n’ont pas la fibre commerçante, ils font aussi œuvre utile… pour la collectivité. Huit cents d’entre eux œuvreront ainsi comme bénévoles durant le week-end. Soit environ un habitant sur trois. Avec une affluence avoisinant les 200000 visiteurs (selon une étude de 2019 basée sur le bornage des GSM), le travail à abattre est colossal. «On sert environ 5,5 tonnes de frites et 30000 litres de boissons», déclare le président de l’ASBL Brocante de Temploux, Frédéric Renaux. Ce dernier rappelle que l’investissement en vaut la chandelle. «Notre philosophie est de faire profiter les associations locales des bénéfices récoltés. En tout, depuis le début, ce sont 2,5 millions qui ont été investis dans le village, dont 250000 € pour le hall des sports.» Tout ça en 44 éditions puisque deux d’entre elles ont été annulées à cause de la pandémie de Covid.

Les experts belges d’«Affaire conclue» rempilent pour une séance d’expertises

Claude, ici avec Aurore Morisse, espérait une meilleure estimation. ©ÉdA-Vincent Lorent

L’an dernier, la brocante de Temploux avait surfé sur l’aura télévisuelle des acheteurs belges d’Affaire conclue, l’émission diffusée sur France 2 et la RTBF. Stéphane Vanhandenhoven, Aurore Morisse et Glorian Kabongo avaient expertisé les objets apportés par les particuliers. «Ils se sont bien plu», commente Isabelle Beudels, membre de l’organisation. Vu le succès rencontré, un retour des vedettes pour cette 44eédition ne faisait pas l’ombre d’un doute. Une nouvelle séance d’estimations sera organisée le samedi à partir de 14h. Le trio de l’an passé sera renforcé des derniers acheteurs belges recrutés dans l’émission, à savoir Georges Van Cauwenbergh et Sébastien Delcampe. Lequel est à l’origine du plus grand site belge lié aux collections et aux antiquités et par ailleurs sponsor de la brocante de Temploux.

Pour soumettre un objet aux experts d’Affaire conclue, il est obligatoire de préalablement s’inscrire sur le site de la RTBF, l’un des partenaires média de l’événement.

La brocante se tient les 19 et 20 août dès 7 h. Le Brick Mania débute à 8h le samedi et à 9h le dimanche. Plus d’infos sur www.temploux.be