Gembloux : il mendiait en se jetant sur les voitures

Les faits ont été commis à Gembloux, entre le 24 septembre 2022 et le 15 mars 2023. Le prévenu, bipolaire et accro au crack, qu’il consommait à raison de 50 euros par jour, avait pris l’habitude de mendier de façon particulièrement agressive. Il lui arrivait de se jeter sur des véhicules, au feu rouge, ou alors que ceux-ci circulaient. Il a tenté à plusieurs reprises d’ouvrir des portières, ou importunait des passants, notamment à proximité des écoles. 25 entraves et une cinquantaine de tentatives d’extorsion lui sont imputées. Il a dérobé un portefeuille le 12 mars 2023, avant d’être interpellé le 13 mars alors qu’il arrêtait des véhicules chaussée de Charleroi. Il a été placé en détention préventive depuis lors. “Je mendiais mais je ne le faisais pas de façon méchante. Je m’écartais lorsque le feu passait au vert. J’allais vers les voitures, mais je n’entravais pas la circulation, je ne les empêchais pas d’avancer.”