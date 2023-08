Au programme, de 16h à 17h, une introduction au secteur musical par David Dehard, de Court Circuit. De 17h à 18h aura lieu un exposé sur la façon de contacter les programmateurs, par Pablo Fleury de Court Circuit. Un drink et échanges informels auront lieu de 19 à 20h. De 20h-00h, des showcases sont prévus. L’évènement est totalement gratuit, ouvert à toutes mais la priorité est donnée aux artistes basés en province de Namur. 40 places sont disponibles.

Les organisateurs indiquent : “Pour les showcases de la fin de soirée, les artistes ne sont pas encore sélectionnés ! Pour cause, on a lancé un appel à candidature via la plateforme de Court-Circuit ! Tu as un projet musical en développement ? Tu souhaites avoir l’occasion de te produire sur la scène du Belvédère devant un public pro ? Envoie ta candidature avant le 3 septembre.” Inscriptions : https ://court-circuit.band/appels/meet-music-showcase-artistes-namurois-es-emergent-es ? fbclid = IwAR0rPfsxHOI6a2e4QW6ye6b2Zl2UHqivPjb8ZchcI20N26IgBSfkub0rNZM

Inscription à l’après-midi de rencontre : https://www.comptoirdesressourcescreatives.be/agenda/crc-namur/meet-music

Le lien vers l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/3636595716574675