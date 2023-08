Mélange de cultures lors d’un stage d’une semaine à Mozet

Le 6 août dernier, 10 ados âgés de 16 et 17 ans sont arrivés pour un stage d’une semaine, qui se clôturera ce vendredi. Parmi eux : cinq Belges et cinq demandeurs d’asile originaires du Burundi et d’Afghanistan. Cette mixité et ce mélange des cultures sont d’ailleurs ce qui a poussé Logan, un des jeunes animés originaires de Charleroi, à s’inscrire à ce stage. “J’ai réalisé un premier stage il y a trois semaines avec les Compagnons Bâtisseurs et j’ai trouvé ce mode de vie très sympa. J’ai donc demandé à pouvoir en refaire un. J’ai pu faire des connaissances improbables”, explique-t-il. “Je voulais occuper mon temps libre et c’est celui qui m’a le plus attiré, de par le mélange des cultures”, explique Eliott, originaire de Dinant.

Depuis dimanche dernier, ces jeunes ont restauré un affût et un hôtel à insectes et ont construit un abri à hérissons, à chauves-souris et à écureuils. Ils ont également bénéficié d’activités qui leur ont permis d’en apprendre plus sur la nature qui les entoure.