Un lieu dédié au karaoké et aux quiz va ouvrir le 1er octobre à Namur

Le quiz de culture générale se déroule dans un décor de plateau télé faisant penser à celui du Maillon Faible, diffusé entre 2001 et 2007 sur TF1 et entre 2014 et 2015 sur D8. Deux salles pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes sont développées. “Une partie dure 1h15 en comptant le briefing et se déroule en trois manches”, explique Alessandro Cascino. 60 questions sont posées par partie. Elles sont directement issues d’une base de données de plus de 6.000 questions qui évolue chaque mois. “Elles touchent toutes les catégories. L’ordinateur sélectionne les questions en fonction du profil des joueurs. On essaye également d’avoir beaucoup de questions “locales”, et donc dans ce cas sur Namur. ” À noter que chaque quiz est pimenté par des changements de règles entre les manches et par l’utilisation jokers.

Pousser la chansonnette

En plus des quiz, les lieux accueilleront deux box de 4 à 10 personnes destinés au karaoké. “Trois autres arriveront dans les six prochains mois après l’ouverture. Ces box sont parfaitement équipés (ambiance disco, lumière, fumée,…) et sont totalement insonorisés. Même à 1cm de la porte, on n’entend rien. Cela permet de chanter entre amis et à ceux qui ont peur de le faire devant des inconnus d’être à l’aise. Un catalogue de 72.000 chansons est à disposition de ceux qui veulent pousser la chansonnette.”

Niveau tarif, comptez 18€/pers pour un quiz et entre 150 et 200€ pour la location d’un box karaoké.

Le responsable de cette nouvelle activité tient par ailleurs à se montrer rassurant vis-à-vis du voisinage. “Nous avons beaucoup investi dans l’insonorisation. Nous arrivons avec cette activité animés d’un esprit de respect. Tout se fait via réservation, de 10h à 21h en semaine et jusque 23h30 le week-end. Il n’y aura jamais plus de 30 personnes sur place”, termine Alessandro Cascino.