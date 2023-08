Du lundi 14 à 9h au mardi 15 août à 18h, le stationnement des véhicules sera interdit rue Théodore Baron, sur le parking triangulaire situé à l’entrée du parc de la Plante.

Le mardi 15 août de 7h à 19h, le stationnement des véhicules sera interdit à Jambes, boulevard de la Meuse, entre la rue de Francquen et le n° 160 (local Sea Scout). De 9h à 17h, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits à Namur : avenue de la Pairelle ; avenue Félicien Rops. De 11h à 17h, la circulation des véhicules sera interdite à Malonne, chemin des Campagnes, dans le sens route de la Navinne – chemin de Reumont. Mais aussi à Namur et Wépion : rue Marcel Lecomte, dans le sens chaussée de Dinant – route de la Navinne. A Wépion : route des Forts, entre la commune de Profondeville et le Tienne aux Bruyères et dans ce sens ; Tienne aux Bruyères, entre la route des Forts et la rue des Châtaigniers et dans ce sens ; rue des Châtaigniers, entre le Tienne aux Bruyères et la rue Marcel Lecomte et dans ce sens. La rue des houblonnières à Namur sera déclarée “voie sans issue” au départ de la chaussée de Dinant.

Envie d’en savoir plus sur l’évènement ? Retrouvez les parcours des différentes épreuves et les infos pratiques sur le site de l’organisateur : http://www.triathlon-namur.be/pages/triathlon-de-namur/