Namur: sans domicile fixe, le monde sera sa maison

"C’est un rêve d’enfant qui remonte à 1979. Quand j’étais gosse, j’ai rencontré un Néerlandais qui voyageait à vélo. Je n’ai parlé que quelques minutes avec mais cette rencontre m’a marqué, se souvient-il. La vie a fait que ce projet a pris un peu de temps pour mûrir mais maintenant, c’est le moment !"

Plus de 85 pays

Il y a deux ans, le quinquagénaire a déjà voyagé solo à vélo, un test grandeur nature. "Parti de Liège, j’ai fait un tour de la France en 15 mois. Je dormais à la belle étoile", relate-t-il. Il a donc eu envie de remettre le couvert, beaucoup plus loin, en pédalant des milliers de kilomètres. "Le vélo, c’est un plaisir ! De Namur, j’irai à Maastricht. Ce sera la première étape mais pas la plus difficile. Suivront l’Allemagne, le Luxembourg, la France, l’Espagne, le Portugal, etc. Je remonterai ensuite vers les pays scandinaves."

Il passera entre autres par des tout petits pays comme le Liechtenstein, Saint-Marin ou Andorre (avec un col de plus de 2000 mètres !) et inclut également une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle. Laurent devrait traverser entre 85 et 90 pays ! "J’emprunte même un morceau de la Russie. L’Ukraine par contre, je ne la traverserai pas." Ensuite, cap sur l’Asie: Inde, Myanmar, Thaïlande, Philippines, etc, avec le Japon comme ultime point de chute.

Sur sa bicyclette, il emportera le strict minimum: sac de couchage, matelas gonflable, tente, matériel de cuisine, trousse de secours, kit de survie, quelques habits, son passeport et bien sûr, son GSM et une boussole ! C’est tout. Il ne craint pas les imprévus, les embûches et surtout pas la solitude. "J’aime la tranquillité, aller où je veux quand je veux, être libre dans mes choix, sans être ennuyé par quelqu’un, sourit-il. La solitude, c’est aussi l’occasion de se recentrer et puis, c’est souvent quand on est seul que les gens viennent à vous."

Soutenir la cause animale

La seule présence qu’il aura sera celle d’un compagnon à quatre pattes qu’il ira bientôt chercher dans un refuge. "Les chiens et les animaux en général sont les êtres les plus justes qui existent sur terre, estime-t-il. Ils ne vous jugent pas et vous aiment que vous soyez riche ou pauvre, quelles que soient votre race, votre orientation sexuelle, votre religion, votre manière de vivre… Je roulerai d’ailleurs pour défendre leur cause et sensibiliser aux abandons d’animaux. L’argent que je récolterai ira à des associations comme la Croix-Bleue ou la SPA par exemple."

En termes de ressources, il peut compter sur des sponsors, des associations, et envisage de travailler à certains endroits si c’est possible. "Mon ami Mohamad m’enverra 100 € par mois. Idéalement, il me faudrait 200 € mensuels pour manger et couvrir certains frais (ferry, visas, etc), indique-t-il. Les gens pourront me suivre en temps réel via l’application Polarsteps et s’abonner aussi. S’ils s’abonnent pour 25 €, ils auront accès à mes contenus, photos et vidéos." Une sorte de parrainage en quelque sorte qui lui permettra de subvenir à ses besoins, de soutenir sa cause animale et de financer certaines activités comme un saut à l’élastique ou un vol en montgolfière par exemple ainsi que des visites d’édifices emblématiques. "Les gens pourront me lancer des défis. Je suis ouvert à tout !"

Il compte aussi sur l’ouverture des belles âmes qu’il rencontrera en chemin. "Si des personnes souhaitent m’offrir leur hospitalité, pourquoi pas ! Mais ce n’est pas ça qui me motive en premier et de toute façon, j’aurai ma tente ! J’ai le contact facile et j’aime la rencontre et le partage, c’est cela qui me remplit", dit-il, pensant à des émissions comme Pékin Expr ess, Nus et culottés ou J’irai dormir chez vous. Pour lui, pas de barrière de la langue. Il baragouine en anglais et se fera comprendre par des gestes ou des dessins si nécessaire.

Pas peur des galères

Laurent avoue que la façon de vivre à l’occidentale ne lui convient plus. "Le coût de la vie, le rythme effréné, les normes, les règles, le carcan dans lequel on vit… l’être humain se perd de plus en plus là-dedans, confesse-t-il. Pour moi, la vraie richesse ne se trouve pas dans le fait d’avoir une bagnole, une maison ou une télévision dernier cri mais plutôt dans la découverte d’autres cultures et les liens que l’on noue."

S’il y a des galères, qu’à cela ne tienne, Laurent saura se débrouiller ! Il a confiance en la vie et en l’humain. "C’est souvent dans les moments les plus durs que de belles choses arrivent ! Quand on vit les emmerdes à fond, on savoure mieux le positif qui vient après !"

Si son projet est réfléchi, il laisse largement la place à l’aventure. "Il y a ce qu’on imagine et ce qui se passe vraiment. Je ne ferme la porte à rien. Il peut se passer une multitude de choses au gré des rencontres !" N’est-ce pas là la meilleure philosophie qu’on puisse avoir pour entreprendre ce périple qui, à coup sûr, sera inoubliable. Son départ est prévu le 1er septembre devant le restaurant social Les Sauverdias à Jambes, "car j’y ai passé pas mal de temps", confie-t-il.

Pour suivre ses aventures, rendez-vous sur l’appli Polarsteps Laurent Traveler et Tik Tok: Laurent 3143.