Quentin, 18 ans, va parcourir 3.000 km à vélo pour relier Andenne à Athènes

Où en êtes-vous dans le parcours ?

J’en suis au quatrième jour de trajet et je passe la nuit à Stuttgart. J’ai parcouru quasiment 500 kilomètres.

Comment se passe le trajet ?

Le premier jour était très compliqué, d’autant qu’il pleuvait beaucoup. Et puis, je ne m’attendais pas à avoir autant de poids sur le dos, mais je commence à m’habituer.

Il faut dire que vous êtes en autonomie. Vous avez beaucoup avec vous ?

J’ai ma tente, mon sac de couchage, mon matelas, de quoi faire un feu… J’ai également 15 jours de nourriture pour le soir, 15 jours de collations ainsi que quelques tenues et de quoi réparer mon vélo et recharger mes appareils. Au total, ça fait entre 45 et 55 kg.

Pourquoi avoir entrepris ce périple ?

J’aime voyager et je voulais découvrir beaucoup de pays en une fois. Ici, je vais en traverser une dizaine. Et puis, après être allé à Copenhague l’année dernière, je voulais parcourir une plus grande distance.

On parle ici d’environ 3 000 kilomètres. Comment ça va se passer ?

J’ai compté 25 jours de vélo avec 4 jours de pause. Je pense donc que ça me prendra environ un mois. Je vise d’arriver là-bas début septembre. Ça veut dire que chaque jour, je roule entre 6 heures et 9 heures en comptant les pauses.

Quels chemins allez-vous emprunter ?

Je m’oriente avec des cartes et mon GPS. En Belgique, en Allemagne et en Autriche, il y a pas mal de routes pour les vélos, mais je sais que par la suite ce sera moins le cas.

Bien sûr, il faudra aussi se reposer.

Le soir, j’essaye d’aller dormir vers 21 heures et le matin, je me lève à 6 h 15 avant de reprendre la route vers 7 heures.

Les premiers jours, j’ai dormi à la caserne des pompiers d’Arlon, ensuite dans un aérodrome… L’idée, c’est de passer un maximum de nuits dans ma tente, mais si j’ai besoin de me retaper un peu plus, je peux aussi aller à l’hôtel.

Avez-vous prévu de visiter ?

Pas nécessairement, j’ai tout de même prévu quelques arrêts comme Munich ou Tirana (NDLR: Albanie) Mais à mon sens, c’est le voyage à vélo, la visite.

On imagine aussi qu’un tel voyage est propice aux rencontres et aux échanges…

Honnêtement, je ne peux pas dire que j’ai de grands échanges. Mon anglais est assez mauvais (rires). Mais oui, quand je rencontre des gens, c’est toujours très sympathique et il y a quelques sourires.

Cette route, vous la sillonnez seul. Qu’en pensent vos proches ?

Mes amis me prennent pour un fou (rires). Mes parents, eux, sont très fiers, mais aussi inquiets. Surtout mon papa. Ma maman, elle, le cache mieux… Mais dans l’ensemble, tout mon entourage me soutient. J’ai aussi reçu l’aide de marques et de magasin de ma ville.

Comment avez-vous prévu votre retour à Andenne ?

En train. Enfin… d’Athènes, je vais prendre le ferry à Patras et me rendre en Italie. De là, je vais prendre le train jusqu’à Andenne. Mais à ce stade, je ne sais pas encore comment faire les 200 kilomètres entre Athènes et Patras. Ce n’est pas encore très clair si c’est possible en train… Au pire, je vais les rouler sur mon vélo.

Des couacs, mais pas de quoi se dégonfler

Les voyages forment la jeunesse et poussent aussi à pas mal de débrouillardise. Quentin en a fait les frais ce dimanche, avec deux pneus crevés. «J’étais persuadé d’être parti avec des pneus tubeless, mais non. Évidemment, je n’ai pas pris de quoi réparer des chambres à air… Ce dimanche, j’ai donc dû chercher une ville pour acheter le matériel, mais tous les magasins étaient fermés. Je vais régler ça lundi à la première heure», nous expliquait dimanche soir le jeune homme avec un moral gonflé à bloc.