Chasse Totemus: on a testé la nouvelle balade de Gembloux

Ces parcours sont, en fait, des chasses aux trésors à réaliser le téléphone à la main et la 4G allumée (seul bémol du concept). Après avoir sélectionné une chasse, les marcheurs sont invités à suivre le trajet indiqué par l’application, tout en répondant à une série de questions dont les solutions se trouvent aux différentes étapes de la balade. Il peut s’agir d’une date à repérer sur un bâtiment ou d’une énigme à déchiffrer en fonction d’indices se trouvant sur place.

Chaque bonne réponse permet aux participants de cumuler des symboles, utiles pour déchiffrer le code final et ainsi remporter le précieux Totem, promis à la fin de chaque chasse. Une manière ludique et interactive de découvrir des endroits proches de soi, qu’on n’aurait peut-être pas pris la peine d’explorer.

Le succès de l’appli a encouragé ses concepteurs à y intégrer de nouveaux itinéraires. En province de Namur, sept parcours inédits d’environ 5 km sont à tester à tout moment, durant l’été. On en retrouve un à Cerfontaine et un autre à Treignes, village de la commune de Viroinval. Dans le centre de Namur, quatre balades thématiques ont été conçues: une sur l’histoire des Fêtes de Wallonie, une seconde sur le patrimoine de la ville, une troisième consacrée aux femmes namuroises et une dernière sur les traces de Félicien Rops.

On a testé la balade de Gembloux

Dans la cité des couteliers aussi, se cache un Totem à chasser avec son téléphone. Créée par l’office du tourisme Visit Gembloux, cette balade de 4,7km offre une jolie vue d’ensemble sur le centre-ville.

Après le départ devant l’office du tourisme, direction la faculté Agro-Bio Tech et son parc. L’occasion de traverser l’ancienne abbaye et d’en apprendre davantage sur son histoire. Puis on se dirige vers l’autre partie du campus, près du centre Terra, pour finalement emprunter un tunnel fraîchement rénové, sous les rails de chemin de fer.

Un coin assez méconnu de Gembloux, qui mérite le coup d’œil et nous amène au centre sportif de l’Orneau. On descend ensuite vers le terrain de foot et on revient dans le centre pour découvrir les nouveaux sentiers à l’arrière du centre culturel, avant de monter vers le CPAS.

De là, on redescend vers la place de l’Orneau pour rejoindre le Beffroi par les ruelles débouchant de la rue Notre-Dame. On retrouve alors la Grand’Rue qui nous mène vers la butte du Bailli et le Parc d’Épinal. Enfin, les rues Albert et Chapelle-Dieu clôturent la boucle.

Dans l’ensemble, on a apprécié cette balade qui met en avant les lieux patrimoniaux du centre, mais aussi ses sentiers et ses œuvres de street-art, réalisées dans le cadre du projet Prizme. On a également aimé les énigmes touchant à la fois au passé et au présent de la ville, que ce soit à travers son tissu associatif ou sa faculté. En revanche, la fin du trajet entre les rues Albert et Chapelle-Dieu n’était pas vraiment nécessaire. À la place, une simple traversée de la rue Gustave Docq, avec une étape devant l’académie Victor De Becker, aurait été la bienvenue.