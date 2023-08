Les moissons: la météo a donné du grain à moudre

Pour lancer les moissonneuses à l’assaut des champs, il faut remplir deux conditions. Les céréales doivent être à maturité mais elles doivent aussi présenter un taux d’humidité inférieur à 14,5%. Et là, ça a sérieusement coincé ces dernières semaines.

"Trop d’humidité, cela a un impact sur la qualité du grain. Et puis, surtout, cela pourrait mettre en péril leur conservation", rappelle-t-on à la SCAM. Matière vivante, le grain trop humide risquera de germer. Et là, il perdra son statut de panifiable, celui qui correspond à la meilleure qualité, pour passer dans la catégorie "fourragère". Il nourrira donc le bétail. Inutile de dire que le prix de vente ne sera pas le même.

L’an dernier, avec un été extrêmement chaud et sec, les cultivateurs ont été confrontés à un autre danger. "Certains ont même arrêté un temps de moissonner, craignant une surchauffe des engins et un risque d’incendie dans leurs champs", rappelle encore François-Xavier Brasseur.

Refroidir les ardeurs des charançons

Sur le site des Isnes, quatre immenses silos d’une quinzaine de mètres de hauteur attendent les précieuses livraisons. Ils pourront contenir 1 200 tonnes chacun.

Une fois les céréales rentrées, un autre défi attend Damien François, le responsable du dépôt. "Idéalement, il faudra conserver les grains à une température inférieure à 8 degrés", situe le gestionnaire. "Notre seul outil: la ventilation. Quand l’air extérieur est plus frais, on le fait tourner avec ce système à travers la grande tuyauterie." Les changements climatiques ne simplifient pas la vie des stockeurs de céréales. "Il y a de plus en plus souvent des températures élevées et des nuits trop douces en arrière-saison", constate Damien François. "On ne sait plus donner ce coup de froid quand arrive l’automne." Or, c’est très important pour lutter contre un autre ennemi des stockeurs: le charançon. "Leurs larves se développent à l’intérieur des grains et cela peut faire énormément de dégâts", explique François-Xavier Brasseur. "Une température plus élevée leur permet de se propager très rapidement. C’est d’ailleurs un indicateur. Quand ils prolifèrent, cela fait monter la température de tout le silo, parfois de cinq degrés en une semaine…"

Dans les loges, les grands hangars fermés où sont également stockées les céréales, la ventilation se fait par sol. "Et avant la moisson, tout est parfaitement nettoyé. Cela réduit le risque de prolifération des charançons", insiste Damien François. La grande bataille des moissons se gagne aussi et surtout dans les détails.