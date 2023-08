Découvrez les potagers namurois, ce 20 août

Par cette action qui se veut entièrement gratuite, la Ville de Namur souhaite promouvoir la culture potagère à échelle familiale, la production d’une partie de son alimentation, tout en stimulant les rencontres entre passionnés du jardin. Relocaliser l’alimentation. “En effet, la relocalisation de l’alimentation fait partie des objectifs prioritaires de la Ville de Namur afin de rendre le territoire plus résilient face aux changements climatiques. Ces dernières années, de nombreuses initiatives ont été prises en ce sens : création d’une halle maraîchère pour la vente de produits locaux, achat de terres agricoles en vue d’y créer des projets nourriciers et durables, mise en place d’un Conseil agroalimentaire durable namurois, soutien aux potagers collectifs namurois à travers un subside de 10.000€ afin d’encourager le maraîchage biologique et les initiatives citoyennes, la création d’une cuisine centrale au CPAS qui fournit des menus locaux et durables aux maisons de repos communales et bientôt aux écoles communales, une formation et un guide de la permaculture… dans ce domaine, les initiatives ne manquent pas !”

Adresses et heures d’ouverture des jardins et potagers participants Namur ▪ “Le Petit potager Chapelle” – Rue de la Chapelle 26 – heures d’ouverture : 14-18h ▪ « Urban Pickles” – Avenue Fernand Golenvaux 18 – heures d’ouvertures : 12-18h ▪ « Le Jardin des Mélèzes” – Chemin des Mélèzes 19 – heures d’ouverture : 10-16h ▪ « Al Tass’nière” – Rue Henri Lecocq 32 – heures d’ouverture : 14-18h ▪ « Mini Multi” – Rue Henri Lecocq 30 – heures d’ouverture : 14-18h ▪ « Potager partagé Plantois” – Chaussée de Dinant 187 – heures d’ouvertures : 10-15h Jambes ▪ “Jardin Comognes de Jambes” – Rue de la Poudrière 28 – heures d’ouverture : 10- 17h Wépion ▪“Du bio-intensif sur sol vivant entouré d’un jardin-forêt” – Fonds des Chênes 12 – heures d’ouverture : 10-17h ▪ « Le Jardin animé” – Rue Marcel Lecomte 25 – heures d’ouvertures : 14-17h Flawinne ▪ “Le Jardin Mouchon” – Rue Marcel Vandy 1 – heures d’ouverture : 12-17h Suarlée ▪ “Luffa, tournesols et courges de Siam” – Rue Georges Roquiny 55E – heures d’ouvertures : 14-18h Bouge ▪ “Potagers d’Anne” – rue des Ramiers 47 – heures d’ouvertures : 14-17h ▪ « Verger des Brandons” – rue des Brandons – heures d’ouverture : libre d’accès Naninne ▪ “Le Jardin pour tous” – Chaussée de Marche 940 – heures d’ouverture : 11-17h