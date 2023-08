La Bruyère : La voie de l’excellence du vin du domaine du Chenoy

Pendant ces années, avec des hauts et des bas, le domaine du Chenoy a produit des vins agrémentés des premières appellations d’origine wallonne et des cuvées répondant aux jolis noms de Butte aux lièvres ou Taille au renard.

Un passage de témoin en 2014

Philippe Grafé les a défendus avec enthousiasme. Mais Philippe n’était pas éternel et à l’aube de ses 83 printemps, il a pensé à la suite à donner. En 2014, il s’est tourné vers Fabrice Wuyts, informaticien épicurien, fondateur actionnaire majoritaire et administrateur délégué de Proximedia. Fabrice a embarqué son frère Emmanuel dans l’aventure. "Philippe avait besoin de fonds pour une série de choses et pour initier le passage en bio du domaine. Nous avons fait une augmentation de capital avec une option pour reprendre la totalité des parts de la société, raconte Marc Wuyts. Il fallait trouver un successeur pour Philippe. Mais ni moi, ni mon frère n’étions vignerons. Nous avons eu la chance de rencontrer Pierre-Marie et Jean-Bernard Despatures. Nous nous sommes vite entendus et nous nous sommes associés."

En 2016, comme l’avait souhaité Philippe Grafé, le domaine du Chenoy est certifié bio. Les frères Despature rejoignent l’aventure pour le volet technique, les vignes et les vins. Les frères Wuyts assureront la gestion et la promotion. Quatre nouvelles cuvées voient le jour. Perle de Wallonie, pour les effervescents blancs et rosés ; Cupidon pour le vin rosé ; Citadelle pour le vin blanc et Grand Chenoy pour le rouge.

Depuis 2018, Éric Boissenot, oenologue mondialement reconnu accompagne le domaine. Tous ces changements ont été très bénéfiques.

Des nouvelles cuvées, de grands travaux

Les nouvelles cuvées ont atteint un niveau qualitatif exceptionnel. Ce n’est plus un hasard si elles connaissent un beau succès auprès des consommateurs. Il y a du métier derrière. Si bien qu’en 2020, les associés investissent dans la plantation de 4 hectares supplémentaires. Le domaine passe à 14 hectares en surface. Dans la voie de l’expansion, en 2021, une grande rénovation de la ferme, qui tombait en ruine, est réalisée avec la construction d’un chai à barriques dans les anciennes étables et d’un nouveau bâtiment dédié à l’élevage et à la mise en bouteille des vins tranquilles et mousseux. Une cave est même transformée en restaurant et une terrasse est aménagée pour un meilleur accueil du public. Ces travaux viennent de se terminer. Cela tombe bien car le moment est venu de fêter les 20 ans du Domaine du Chenoy. On peut l’écrire, désormais les vins du Chenoy sont synonymes d’excellence. Le pari fou initié par Philippe Grafé, il y a 20 ans, a totalement été converti et le Chenoy fête cela cet été.