Générations solidaires et après ? ATD Quart-Monde à Hastière pour lutter contre la pauvreté (vidéo)

Intertitre : S’entraider entre voisins

Habitant dans un chalet avec ses deux enfants, Gisèle a animé un atelier peinture dans le cadre du festival Opération Talents organisé par ATD Quart-Monde la semaine passée au Domaine du Bois de Lens et sur la place Binet à Hastière. Nicole, une nouvelle habitante du Domaine du Bois de Lens, a organisé un atelier poterie : « J’ai toujours vécu en caravane. J’ai déménagé de Liège puis de Durbuy pour profiter du calme ici. Je participe au nettoyage des rues du domaine. C’est important de s’entraider entre voisins ! ».

Pour Monique et Marc De Smedt Couillard, le travail entamé il y a 11 ans, au sein de la locale du Pays des Vallées, permet de retisser des liens notamment à travers les ateliers créatifs. « Nous voulons montrer aux personnes elles-mêmes et à toutes celles qui les entourent que chacun a des talents, des potentiels qui ne demandent qu’à être développés. C’est particulièrement important quand des regards peu bienveillants ont réussi à convaincre les personnes qu’elles ne valent pas grand-chose. Intertitre : Se mettre au service des autres « L’Opérations Talents cherche en permanence à atteindre les plus pauvres, les plus exclus des habitants des Domaines et plus largement, de la région, non pas pour bâtir un projet à part qui les maintiendrait dans un ghetto, mais qui leur permet de se retrouver au cœur de la communauté, au service des autres, pour avancer tous ensemble ».

En remportant le Grand Prix Générations solidaires en 2021 (lire ci-dessous), les bénévoles de la locale Pays des Vallées ont démontré que la lutte contre les préjugés et contre la pauvreté porte ses fruits.

Les 10.000 euros reçus de Générations solidaires ont permis de financer des tonnelles de qualité pour se protéger de la pluie et du soleil et du matériel pour l’Opération Talents. Ce prix a aussi permis de financer une évaluation et une vidéo réalisée par le GSARA pour faire comprendre ce qu’est une action de terrain durable de ATD Quart Monde et comment la mettre en place. « C’est vraiment un prix qui nous a servi dans la durée et qui continue de donner du résultat année après année », se réjouit Monique Couillard De Smedt.

Générations solidaires : 700 initiatives locales valorisées !

Initiée en 2017 par L’Avenir, l’ASBL Générations solidaires a encore connu un succès de participation majeur cette année ! 139 associations diverses, écoles et universités ont participé à la 7e édition de notre appel à projets mis en place avec la Fondation Roi Baudouin. Un nouvel appel à projets sera lancé en janvier 2024 ! Découvrez plus de 700 initiatives sur www.generations-solidaires.be